El comentario de Facundo Cabral que salvó la vida de Javier Carranza “El costeño”

El Costeño es el personaje por el que Jorge Carranza se dio a conocer (Foto: Instagram/@elcostenooficial)

Este sábado 7 de agosto, el comediante Javier Carranza, mejor conocido por su personaje El Costeño, se sinceró sobre los momentos más difíciles de su vida para el programa Mimí Contigo, conducido por Irma Angélica Hernández Ochoa, quien formó parte de Flans.

La familia de Javier Carranza atravesó una fuerte crisis económica cuando él transitaba entre la pubertad y la adolescencia, el fallecimiento de su padre obligó a su mamá a trabajar como camarista en los hoteles de Gran Turismo en Acapulco, Guerrero.

Durante esa época no tenía una residencia fija ya que iba de hotel en hotel con sus cuatro hermanos y su mamá, padecían muchas carencias pues no les alcanzaba para la comida y tenían que compartir un sólo paquete de galletas.

Jorge Carranza en conversación con Irma de Flans (Foto: Instagram/@mimicontigo)

En ese entonces el comediante tenía alrededor de 13 años y mencionó que las amistades de su padre les apoyaban constantemente: “Vivíamos de la caridad de los amigos de mi papá”, dijo para Mimí Contigo.

Aunque él mismo se aventuró a trabajar contando chistes en eventos escolares, el dinero no era suficiente pues su primer salario fue de 20 pesos. En conversación con Mimí, reveló que solamente repetía las rutinas que hacía su padre como comediante, pero que ni siquiera alcanzaba a entender del todo dichas bromas.

En esas circunstancias, Javier Carranza estaba planeando suicidarse como un “sacrificio” para que su mamá tuviera una boca menos que alimentar:

Al principio de su adolescencia pensaba en sacrificarse para que a su madre le alcanzara el dinero (Foto: Instagram/@elcostenooficial)

“No era porque quisiera morir, era porque no alcanzaba, era un tubo de galletas para los cinco hermanos las repartíamos y nos tocaban de a siete (...) yo veía que mi mamá la pasaba muy mal y yo planee quitarme la vida”

Mientras el comediante pensaba en formas para cometer dicho acto fatal, se estaba transmitiendo La Movida, el programa de televisión conducido por Verónica Castro. En la emisión que cambió su determinación, estuvo como invitado el cantautor argentino Facundo Cabral, cuyas palabras hicieron a Jorge cambiar de opinión.

“Cuando de pronto Verónica Castro le preguntó a Facundo Cabral ‘¿Qué le dirías a alguien que piensa quitarse la vida?’ y él respondió ‘Que no lo haga porque si hay una reencarnación, van a reencarnar más pendej*s’”, recordó con cierto humor.

El comentario de Facundo Cabral en este programa habría salvado la vida del comediante (Foto: La Movida/Televisa)

Dichas palabras lo hicieron cambiar de opinión y entonces decidió enfocarse en seguir haciendo comedia. Cuando Mimí le preguntó cómo surgió su personaje de El Costeño, Jorge Carranza mencionó lo siguiente para comenzar su anécdota:

“Jorge Melchor manejaba a los comediantes de Acapulco, yo tenía 16 años y tenía un personaje de indito y le pedía que me representara, hasta que un día me recomendó con Luis de Alba porque no tenía gente y fui al llamado junto con La Pelangocha y el Güero Castro”.

Un tiempo después, Jorge Carranza fue notificado sobre la presencia de Manuel Rodríguez Ajenjo durante una de sus rutinas, el escritor de comedia en Televisa lo mandó a traer a su mesa y le dijo: “Vengo a verte porque Luis de Alba insiste en que eres bueno, pero no te veo lo bueno, ya te vine a ver 10 veces y nomás no te veo lo bueno, para empezar debes dejar de hacer a ese personaje”.

El personaje de Jorge está inspirado en un lanchero (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Después Jorge Carranza contó que Ajenjo le sugirió aprovechar que había pasado toda su vida en Acapulco para darle esencia a un nuevo personaje:

“Haz un lanchero, tu que conoces los recovecos de aquí, que sabes cómo habla la gente, pero procura que no se parezca a Jorge Arvizu (de La Carabina de Ambrosio), ve a la playa a observar lancheros, va a ser un peladito, pero no tendrá muchos regionalismos porque luego la gente no le va a entender”, recordó en el programa de Azteca Uno.

Posteriormente participó en un evento llamado Fiesta Grupera y de ahí continuó escalando con su tropical personaje.

