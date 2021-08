César Bono dio positivo a COVID-19 pese a tener esquema de vacunación completo

A pesar del contagio, César Bono se encuentra estable (Foto: Instagram @assislsantos)

El actor César Bono dio positivo a la prueba del COVID-19 esta semana a pesar de haber sido vacunado con las dos dosis del inmunológico. El actor se reportó estable ya que es asintomático gracias a la vacuna, sin embargo, está tomando precauciones.

Esta semana se dio a conocer que el intérprete de Franki Rivers en Vecinos resultó contagiado durante las grabaciones de una serie de televisión estadounidense que se están llevando a cabo en la Ciudad de México y, a pesar de su salud es estable, la noticia sorprendió a sus compañeros ya que el actor contaba con su esquema de vacunación completo.

Gracia a que Bono ya había sido inoculado, los síntomas son inexistentes y por el momento se aisló en su casa para poder atravesar esta etapa de la enfermedad sin esparcir el virus SARS CoV-2 a sus colegas.

Bono ya contaba con su esquema de vacunación completo (Foto: Cuartoscuro)

“Resulta que él estaba filmando una serie gringa aquí en México, desgraciadamente fue ahí donde se contagió de COVID-19, César Bono, es asintomático, no se siente mal. Ya tenía las dos vacunas”, informó María Luisa Valdés en el programa Chismorreo.

A pesar de que esta información no ha sido confirmada por parte de sus familiares, Morris Gilbert, productor de teatro con quien Bono estaba trabajando en la obra Defendiendo al cavernícola, aseguró que el actor se encuentra estable y esperarán a que sobrepase la fase de contagio para que vuelva a la puesta en escena.

Sin embargo, el productor comentó que César tiene que estar con cuidados especiales debido a su delicada salud y le realizarán constantes pruebas para conocer su avance, aunque adjudicó a la vacuna los cero síntomas.

César Bono ha dejado sus actividades para poder atravesar aislado la fase contagiosa del COVID-19 (Foto: Instagram/@defendiendoalcavernicola)

César Bono en meses anteriores había preocupado a sus seguidores debido a que aseguró que estuvo a punto de “tirar la toalla” por los problemas cardíacos y de movilidad que actualmente enfrenta.

Después del fallecimiento de su madre y toda la carga laboral que llevó César, tuvo como consecuencia un agotamiento excesivo y aunque contaba con el apoyo de sus compañeros, no logró evitar sus pensamientos negativos.

“Los compañeros tanto del programa de televisión como de la obra de teatro me vigilaban para que pudiera dormir, porque cuando salía de estos dos trabajos me iba al hospital a manejar los aparatos hospitalarios. Estaba muy rendido en cuanto a mi físico y sí pensé cómo no, en tirar la toalla, no de la profesión, si no de la vida, ya no podía con tanto cansancio”, aseguró el comediante.

César Bono está bajo cuidados especiales debido a su delicada salud (Foto: Cuartoscuro)

César mencionó que ha probado diversos tratamientos para mejorar su movilidad y su estado de salud como masajes, una combinación de suero con ozono y otros tratamientos novedosos, para poder estar mejor ante su público, “pero que creen, mi mejor medicina es la televisión, el teatro, las series, el cine y las obras de teatro”, aseguró el intérprete de Frankie Rivers.

Bono ha reiterado que no está deprimido por sus problemas de salud, si no que es realista ante la situación “Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’” dijo a la revista TvyNovelas en junio de 2020.

