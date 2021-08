El vestido de boda de Kristal Silva habría costado más de 10 mil dólares

Kristal habría pagado el total de su vestido sin importar el precio (Foto: Instagram / @kristalsilva_)

Kristal Silva está próxima a llegar al altar en compañía de su prometido, y a pesar de que los preparativos siguen llevándose a cabo, se reveló que la ex reina de belleza ya buscó quien será la persona que confeccionará su vestido y éste podría costarle miles de pesos.

Después de haber salido del reality Survivor, Kristal decidió volver a poner en pie los preparativos para su boda, los cuales tuvieron que detenerse debido a la pandemia y porque decidió participar en el programa de supervivencia.

A pesar de que la conductora de Venga la Alegría no ha dado a conocer demasiados detalles acerca de su próxima unión con su novio Luis Ángel, los conductores de Fórmula Espectacular confirmaron la fecha para la boda y revelaron que el encargado de confeccionar el vestido será un reconocido diseñador de alta costura.

Kristal se casará el próximo 14 de agosto (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

La boda se llevará a cabo el próximo 14 de agosto, como ya se había anunciado, pero según comentó Gabo Cuevas en el programa, la cercanía de la fecha le preocupa a la presentadora debido a la alza de contagios. Asimismo, ha tenido que reducir la lista de invitados, pues el evento no puede contener a mucha gente con los semáforos en color naranja o rojo.

El pasado fin de semana, la ex reina de belleza se dedicó a de darle los últimos arreglos a todo lo que concierne a la ceremonia, por ello recogió uno de sus vestidos, el que fue fabricado por Benito Santos, diseñador que ha confeccionado prendas para otras celebridades como la Miss Universo Andrea Meza, Ninel Conde, la ex Miss Universo Ximena Navarrete, Jaime Camil, entre otros. También fue el encargado de vestir al “Canelo” Álvarez y su esposa en su boda.

Supuestamente, el vestido habría costado alrededor de 200 mil pesos mexicanos, precio que Kristal no habría dudado en pagar en su totalidad.

Benito Santos fue quien confeccionó el vestido de Fernanda Gómez en su boda con "Canelo" (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

“Uno de los vestidos es el de Benito Santos que le costó carísimo, más de 200 mil pesos. (...) Mi Kristi trabajó y dijo ‘yo quiero mi vestido y me lo voy a comprar’, y ella se lo compró”, aseguró Gabo Cuevas.

Benito Santos usualmente trabaja en colaboración con celebridades y por ello surgió la duda de si sería pagado en su totalidad, regalado o fijado como colaboración.

El pasado 25 de julio Silva salió de Survivor México y se rumoró que habría sido precisamente para que pudiera realizar su boda de forma tranquila y con semanas de descanso.

La conductora, a su salida, se sinceró sobre las razones del por qué no le hubiera sido posible volver a posponer su boda, pues ésta había sido preparada hace casi un año.

Kristal compartió que para ella fue un dolor de cabeza haber tenido que posponer tantas veces su boda (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

“Dos millones no hubieran sido suficientes para remplazar el gasto que he tenido para posponer esa boda, me ha dado dolores de cabeza, no sólo el gasto, es la ilusión, (...) muchas mujeres entenderán el sueño que es tener tu boda, llegar al altar de blanco y vivir este proceso de planeación, verte espectacular”, dijo en entrevista con Horacio Villalobos.

También mencionó que ha trabajado y se ha esforzado demasiado para poder pagar una boda como la que planeó, pero recordó que sus planes se vieron frustrados por la pandemia. “(la boda) No se puede hacer, que la pandemia no se acaba, la tuvimos que posponer, y que si luego pasa esto, y que otra vez cambiamos la fecha y así una, tras otra, tras otra”, comentó.

