“No estoy arrepentida”: Kristal Silva sobre su salida de Survivor México

(Foto: Instagram / @kristalsilva_)

En el más reciente episodio de Survivor México se dio a conocer la salida de Kristal Silva, y entre tantos comentarios de los fans del show, quienes aseguraron que se dejó ganar, la mañana de este lunes expresó que su salida estuvo relacionada con su próxima boda que se realizará el 14 de agosto.

En la transmisión en vivo realizada en el Facebook de Venga La Alegría, la exreina de belleza, fue cuestionada por Horacio Villalobos si es que ella sentía arrepentimiento por dejar el reality, a lo que Silva contestó: “No, no estoy arrepentida [...] me quedé con la cosquillita de que si hubiera sacado a Alejandra qué hubiera pasado”. También dijo que no la eliminó porque tenía el tótem de la inmunidad y se iba a quedar.

Kristal, también contó las razones por las que no pudo posponer otra vez su boda: “dos millones no hubieran sido suficientes para remplazar el gasto que he tenido para posponer esa boda, me ha dado dolores de cabeza, no sólo el gasto, es la ilusión [...] muchas mujeres entenderán el sueño que es tener tu boda, llegar al altar de blanco y vivir este proceso de planeación, verte espectacular.”

Horacio Villalobos y Kristal Silva (foto: Facebook/Venga La Alegría)

También mencionó que ha trabajado y se ha esforzado demasiado para poder pagar una boda como la que planeó. Silva recordó que sus planes se vieron frustrados por la pandemia. “(la boda) No se puede hacer, que la pandemia no se acaba, la tuvimos que posponer, y que si luego pasa esto, y que otra vez cambiamos la fecha y así una, tras otra, tras otra”, comentó la conductora.

En los comentarios también participó Denis Arana, un exintegrante de Survivor México, quien también fue parte de la tribu de los Jaguares, y aseguró que si Silva hubiera dicho que se quería ir del programa igual que él, la hubieran juzgado, pues, en sus palabras, a los fans nada les gusta, además dijo que respetaba la decisión de Kristal porque “nadie entiende ni entenderán”

Así fue el cambio de Kristal en los 3 meses que participó en el reality (Foto: Instagram / @vengalaalegria)

La modelo dejó claro que el trabajo de la producción y lo que se ve en el programa es independiente de su decisión y del desempeño que mostró, pues los fanáticos del show aseguraron que todo está arreglado “El juego lo hacemos nosotros los supervivientes, nosotros jugamos las estrategias, yo decidí como estrategia jugármela en esa inmunidad grupal, y tal vez no lo hice muy bien, lo acepto, no di el cien en ese juego, pero sí lo di desde el principio y por eso me voy con la frente en alto”.

Aunque los fanáticos del programa de Tv Azteca cuestionaron a Kristal por no retirarse la semana pasada, cuando se lastimó el labio en uno de los juegos del reality, la conductora de Venga La Alegría admitió que se sentía bien en ese momento y quería demostrar su fortaleza.

El impactante momento en que lesionan a Kristal Silva en Survivor Mexico (foto: Tv Azteca/Survivor México)

“Creo que el golpe y esa mala experiencia con la lesión me abrió los ojos y dije ´OK, es mi oportunidad de mostrarle a la gente de que aunque te lleguen golpes tan duros, y también te sientas vulnerable de no poder seguir, es la mejor manera de demostrar que uno es más fuerte de lo que cree’”.

En el programa de este martes de Venga la alegría, “Warrior”, conductor del reality, dijo que estaba sorprendido de lo que se vivió la noche de ayer: “Es evidente (Kristal se dejó vencer). Es más que evidente que alguna estrategia establecieron en la ceremonia. Esto fue estrategia porque si no, ¿qué demonios fue?”.

“Estoy igual de sorprendido, igual de impactado por lo que está viendo (...) Yo siempre soy el primero en reconocer los grandes esfuerzos, soy el primero en señalar lo que está bien, pero también lo que está mal, como lo que sucedió con tribu Jaguar”, comentó.

