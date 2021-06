“Estoy sana y estoy viva”: así regresó Krystal Silva a Venga la Alegría tras amarga salida de Survivor México

Después de posponer sus planes personales, Silva decide abandonar y atender se relación amorosa. (Foto: Instagram / @kristalsilva_)

La exreina de belleza, Krystal Silva habló sobre su amarga salida del reality Survivor México, programa que le dejó muchos aprendizajes, amistades, pero también lesiones e insidias. Sin embargo, pese a los últimos momentos de amargura en el show, aseguró que siempre se llevará buenas amistades y más importante, rompió con el esquema de ser reconocida solo por ser modelo.

“Había alianzas a escondidas. La gente comentaba que era puro rollo, pero ya o me importa, tengo vida, estoy sana y estoy feliz, la cicatrices luego me las voy a quitar”, dijo en su regreso a Venga la Alegría.

Agregó que durante su estadía en el reality, siempre lo dio todo y que, al final , sigue recibiendo apoyo tanto de excompañeros, así como de familiares. “No esperaba que la gente me recibiera tan bonito. Yo cuando jugaba lo hacía con el corazón. Si perdíamos estaba con ánimos. Sé que pude haber dado más y haber llegado a la final”.

Sobre su prematura salida, debido a su compromiso amoroso, precisó que se trató de seguir adelante con su vida y no postegar más los planes íntimos. “De seguir adelante conmigo se trata, sin embargo, nunca me imaginé que pasaría esto. Esperaba que mi salida fuera diferente”, lamentó sobre algunas rencillas durante emisiones del programa.

Video: Venga la alegría

Dijo que la tribu Jagua quiería sacar desde ahce tiempo y, ante otras presiones decidió abandonar para tener estabilidad mental. “Estar ahí, la cabeza te juega chueco, el cuerpo te absorbe. Mis padres decían que si tomé la decisión fue porque era lo correcto. La tribu Juagar me quería sacar, pero yo me quería quedar hasta el final”, aseguró.

Sobre le complot de los Jaguares, expresó que el equipo siempre tuvo una marcada tendencia a perder ciertas competencias como parte de una estrategia. “Se vio clarísimo que hicieron una ‘estriega jugar’, me incluyo, se tocó el tema de perder. Sargento siempre se la rifa. lo hace siempre bien. Tenía errores que no eran normales, entran en el juego de las estrategias. Algunos tal vez lo dieron todo. Después si era el instinto para salir y solucionar que tienes en la cabeza que te da vueltas”, abundó sobre su salida.

Por otra parte, y en emisiones pasada de Venga la Alegría, el conductor del programa Carlos Guerrero, mejor conocido como " El Warrior”, se lanzó contra la modelo por su polémica decisión. Además, aseguró que la producción no tuvo nada que ver, como después lo confirmaría la conductora de TV Azteca.

Durante un enlace, “Warrior” se dijo sumamente sorprendido e indignado por lo que sucedió anoche en la Tribu Jaguar: “Es evidente (Kristal se dejó vencer). Es más que evidente que alguna estrategia establecieron en la ceremonia. Esto fue estrategia porque si no, ¿qué demonios fue?”.

La modelo ha sufrido múltiples lesiones que son visibles tras salir del show, entre ellas en el rostro y en las piernas.

“Estoy igual de sorprendido, igual de impactado por lo que está viendo (...) Yo siempre soy el primero en reconocer los grandes esfuerzos, soy el primero en señalar lo que está bien, pero también lo que está mal, como lo que sucedió con tribu Jaguar”, opinó.

En el más reciente episodio de Survivor México se dio a conocer la salida de Kristal Silva, y entre tantos comentarios de los fans del show, quienes aseguraron que se dejó ganar, la mañana de este lunes expresó que su salida estuvo relacionada con su próxima boda que se realizará el 14 de agosto.

En la transmisión en vivo realizada en el Facebook de Venga La Alegría, la exreina de belleza, fue cuestionada por Horacio Villalobos si es que ella sentía arrepentimiento por dejar el reality, a lo que Silva contestó: “No, no estoy arrepentida [...] me quedé con la cosquillita de que si hubiera sacado a Alejandra qué hubiera pasado”. También dijo que no la eliminó porque tenía el tótem de la inmunidad y se iba a quedar.

Kristal, también contó las razones por las que no pudo posponer otra vez su boda: “dos millones no hubieran sido suficientes para remplazar el gasto que he tenido para posponer esa boda, me ha dado dolores de cabeza, no sólo el gasto, es la ilusión [...] muchas mujeres entenderán el sueño que es tener tu boda, llegar al altar de blanco y vivir este proceso de planeación, verte espectacular.”

