Filtraron audios de José Manuel Figueroa en los que coqueteaba con Maripily Rivera

José Manuel Figueroa volvió a involucrarse en un escándalo (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Después de que se revelara el escándalo de violencia por parte de José Manuel Figueroa en contra de su ex pareja Farina Chaparro y las presuntas amenazas de muerte en contra del ex novio de Marie Claire Harp, su nueva novia, salieron a la luz nuevos audios en los que se escucha al cantante coquetear con Maripily Rivera cuando todavía mantenía un vínculo afectivo con la modelo que lo ha acusado de maltrato, al mismo tiempo que se veía con su actual pareja.

En los audios revelados por el programa Chismorreo, se puede escuchar a José Manuel coquetear frecuentemente con la influencer, a quien le insistía para que se vieran.

“Vi que andabas en Tepoztlán, eso queda a 30 minutos de mi casa, pero no te quise mandar mensaje porque dije: ‘va a estar con su galán o muy enamorada y no quiero ser partícipe de una ruptura emocional. Te mando un beso, ¡ya hazme caso cab****, ya pélame!’”, fueron las palabras del cantante hacia Maripily.

El cantante insistía constantemente a Maripily para que se encontaran (IG: josemanfigueroa)

De la misma manera el artista afirmó que se encontraba soltero, pues no se había casado y no tenía planes de hacerlo, por lo que afirmó que seguiría insistiendo hasta que la influencer cediera ante él.

“Yo te vi bastante hermosa y dije: ‘seguramente está enamorada’. Te voy a estar cazando, te sigo cazando. Avísame cuando estés en Polanco. Déjame llevarte a conocer por favor. Qué bueno que estés solera, no voy a dejar, como decimos los mexicanos, no te voy a dejar de ch*****, voy a estar encima de ti”, dijo el hijo de Joan Sebastian.

Maripily afirmó en una entrevista para Álex Rodríguez del programa Suelta la Sopa, que los audios son completamente reales, lo cual el conductor podía afirmar pues José Manuel le había llamado cuando ella se encontraba en su compañía.

“Yo hablaba con él, pero en ningún momento le creí que estaba soltero, porque yo sé cómo son los hombres”, afirmó la influencer y continuó: “Yo desconocía que él estaba con dos mujeres”.

Maripily Rivera bloqueó a José Manuel Figueroa (Foto Instagram)

Al respecto del escándalo de violencia actual del cantante, opinó lo siguiente: “Me sorprendió mucho la noticia de Farina, no sé si sea un hombre violento porque por lo menos a mí me ha tratado siempre con respeto, con cariño. Y no es que esté en contra de lo que la muchacha dice, porque yo sufrí eso hace unos meses, pero no puedo señalar a él cuando él me ha demostrado todo lo contrario”.

La puertorriqueña afirmó que ya no mantiene contacto con el cantante, pues se sintió intimidada por su actitud e insistencia: “Yo lo bloqueé, como que me intimidaba un poco como hombre, y lo que hice fue dejarlo de seguir.

Por su parte, Marie Claire Harp, la actual pareja de José Manuel, afirmó en una entrevista para Sale el Sol, que los escándalos no afectan su relación: “Me comentó José Manuel sobre eso, y pues qué te puedo decir, las cuatro paredes dentro las que vivimos son solo nuestras. Sé todo de José Manuel y él sabe todo de mí, y creo que eso es lo más importante”.

Marie Claire Harp asegura que los audios no afectan su relación con el cantante (Foto: Instagram/@marieclarieoficial)

“Es su pasado y no tiene porqué afectarnos, escuché los audios con Maripily y la verdad para afectar nuestra relación hace falta más que eso”, afirmó la conductora.

Días después de que Farina Chaparro presentara la demanda en contra de José Manuel Figueroa por violencia, Efraín Vergara, ex novio de la actual pareja del cantante, afirmó para De Primera Mano, que el artista lo amenazó de muerte a él y a su familia.

Según el joven de 26 años, recibió una llamada del cantante donde afirmó que “va a matar a mi mamá, que va a matar a mi papá, que va a matar a mis hermanos, que me va a matar a mí”, la cual tiene grabada como evidencia: “Está su voz, está su número, está su teléfono, directamente él haciéndolo, tengo la llamada grabada, tengo cuatro testigos”.

