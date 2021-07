Julián Figueroa habló sobre las acusaciones de violencia en contra de José Manuel

Julian Figueroa afirmó no estar en contra de Farina (Foto: Instagram@julian_f.f)

Julián Figueroa fue interceptado por las cámaras de Sale el Sol mientras se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México para realizar un vuelo a Estados Unidos en compañía de su madre, Maribel Guardia.

En el lugar, Julián declaró sobre su hermano José Manuel Figueroa después de que los reporteros le pidieran su opinión sobre la demanda por violencia que la ex novia del cantante ha interpuesto en contra de él.

“El respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que yo no tengo porqué decir nada al respecto, sólo que es un proceso de ley, de investigación y todo mundo es inocente hasta demostrarse lo contrario”, fueron las palabras de Julián que en un primer momento se mostró neutral ante el caso.

El joven artista afirmó que simpatiza con la causa de todas las mujeres, pero no puede apartarse de José Manuel pues es su hermano, por lo que dijo apoyarlo mientras se hace la investigación.

Julian aseguró que apoyará moralmente a su hermano (Foto: Instagram@julian_f.f)

“Es una acusación, no se puede saber nada hasta que se haga una investigación. Como familia de José Manuel, no es que esté en contra de la chava, pero sí le tengo que dar apoyo moral a él de momento”.

De la misma forma, afirmó saber de un video en el cual se puede ver a Farina Chaparro, ex pareja de José Manuel, golpeando al cantante, por lo que afirmó lo siguiente: “No me quiero meter pero la violencia tiene que ser penalizada por ambos lados, tanto si golpean a una mujer, como a un hombre”, dijo Julián defendiendo a su hermano.

“No justifico cualquier actitud que haya tenido él pero yo no he visto nada, así que no puedo opinar”, concluyó para después retirarse.

Maribel Guardia, quien lo acompañaba, se negó a hablar del tema pero sí opinó sobre el reciente escándalo que involucró a Lucía Méndez y a su maquillista, quien la llamó “una mujer déspota”.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa fueron interceptados antes de abordar su vuelo a Estados Unidos (Foto: Instagram@maribelguardia/julian_f.f)

Al respecto negó conocer a la persona que emitió las declaraciones, pero aseguró conocer muy bien a Lucía: “Es una diva, es una dama y mi amiga. Así que ¡qué tristeza que alguien pueda faltarle el respeto de esa manera! La violencia contra hombres y contra mujeres no es justificada por nada, así que le valga una pura y dos con sal. Lucía es Lucía, una diosa. Y ese señor que vaya y fría churros”, afirmó Maribel.

El abogado de José Manuel Figueroa concedió una entrevista para Despierta América, donde habló sobre el litigio que sostiene con la modelo Farina Chaparro, quien lo ha demandado por violencia.

Ante los rumores que afirman podría ir a prisión, el jurista dijo que es poco probable que el cantante afronte el proceso desde la cárcel, pues, según el abogado, no se cuentan con pruebas suficientes para incriminarlo de un delito.

Farina Chaparro ha demandado a José Manuel Figueroa por violencia durante su relación Instagram @ absolutamente.josemanfigueroa

José Manuel afirma que nunca existieron golpes o insultos graves por parte de él y aseguró que “lo más sobresaliente fue una fuerte discusión que él tuvo con su ex pareja”, donde ambos subieron el tono de sus palabras.

Farina ha presentado una demanda en la que pidió una orden de restricción en contra del cantante y la reparación económica de los daños que él le causó. José Manuel afirmó que esta acción es un claro oportunismo por parte de la modelo, pues se encuentra en plena promoción de su nuevo material discográfico.

