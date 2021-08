“Estoy tratando de relajarme”: Alfredo Adame respondió a polémica con Diana Golden

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados por breve tiempo en la década de los 90 (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

Tras la polémica con su ex pareja, este miércoles 4 de agosto Alfredo Adame contó a Ventaneando cómo es que vive actualmente, pues el actor aseguró que está encontrando la paz consigo mismo y negó que Diana Golden hubiera acudido a su domicilio para cobrarle 20,000 pesos.

La versión de esta supuesta visita incluyó una aparente amenaza de muerte para el abogado de la colombiana de parte de Adame, quien expresó lo siguiente:

“El tipo (el abogado) llama Manuel López Reyes, es un tipo que se metió a mi Facebook a ofenderme y a insultarme, denostarme, quererme humillar. Le contesté como sé contestar y empezamos con los mensajes. Es un tipo frustrado, amargado, envidioso, chismolero y nunca se ha parado en mi casa, tampoco la actriz Diana Golden”, mencionó para el vespertino de Azteca Uno.

Alfredo Adame aseguró que está teniendo un crecimiento emocional importante (Foto: captura de tvazteca.com/aztecauno)

Alfredo Adame contó además que los empleados quienes le apoyan en la limpieza del hogar tuvieron que regresar a sus casas por la pandemia de coronavirus, por lo que es él quien se ha encargado de realizar todas las labores domésticas:

“Estoy viviendo solo. Los empleados que tenía, por el tema del COVID-19, se fueron a sus casas. Prácticamente yo hago todo en mi casa, desde trapear, barrer, cortar el pasto, limpiar la alberca, lavar los coches y luego me voy al gimnasio”, mencionó.

Respecto a su situación emocional, Adame comentó que está en un programa de salud mental, este actor se ha caracterizado por involucrarse en diversas polémicas, no obstante, mencionó que no son la razón por la cuál intenta encontrar la paz.

Alfredo Adame se enfrascó en una polémica mientras hacía campaña (cortesía: TikTok)

“Estoy como en un programa de salud mental, pero no porque lo necesite o hayan llegado ataques de ira. Mi salud mental no peligra ni nada, simplemente estoy tratando de relajarme y entender las cosas. Soy un hombre feliz, mi autoestima está a niveles muy superiores a los que no había estado y me he vuelto más analítico”, explicó para Ventaneando.

Alfredo Adame compartió también que su autoestima está mejorando y que su primera frase al despertar es “más grande, más alto y más fuerte” para contribuir a su bienestar.

Hace tres años la actriz Diana Golden interpuso una denuncia penal en contra de su exmarido, el polémico actor Alfredo Adame. Y es que el también presentador había insultado a la colombiana en diversas ocasiones y de manera pública a través de los años; además llegó a asegurar que la actriz afincada en México estaba ligada a la venta de drogas.

Tras la denuncia, fue en 2019 cuando la ex modelo anunciaba que había ganado la querella legal y detallaba que de acuerdo con la sentencia de un juez de la Ciudad de México, el también ex esposo de la actriz Mary Paz Banquells tendría que ofrecerle disculpas públicas además de pagarle la cantidad de 20,000 pesos.

Alfredo Adame negó que su ex pareja hubiera acudido a su hogar para cobrarle (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Trascendió que Golden junto con su abogado acudieron a la casa del actor por segunda ocasión para solicitarle dicho pago; sin embargo, Adame hizo gala de su conocida actitud que muchos han calificado como prepotente, y supuestamente los amenazó con “soltarles unos plomazos” es decir, accionar armas de fuego en su contra.

De acuerdo a unos audios que presentó el programa Chisme No Like, donde se le oye hablar al licenciado de Diana Golden, Manuel Reyes López, el actor los ofendió y se negó a pagar el solicitado resarcimiento.

“Al apercibirnos en el domicilio, se tocó la puerta de manera cortés y se le informó al señor Adame que venimos de parte del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. El señor en ese momento estalló en ira, en cólera, y nos empezó a ofender, e inmediatamente nos dijo que iría por una pistola a la recámara para meternos una bola de plomazos”, se le oye decir al jurista, quien expresó su consentimiento para difundir dichos audios.

