Rey Grupero culpó a Alfredo Adame de su ruptura con Cynthia Klitbo: “Estuvo amenazando”

El youtuber Rey Grupero acusó al actor Alfredo Adame de ser el responsable del final de su relación amorosa con Cynthia Klitbo. De acuerdo con el influencer, el actor y candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), compartió datos íntimos que los llevó al punto de la ruptura.

En el mes de abril, la actriz sorprendió al anunciar a través de Instagram que el noviazgo con el youtuber acabó luego de casi 7 meses de relación. Desde ese día y en distintas entrevistas que ha dado, no ha querido ahondar en las razones que tuvieron.

Y aunque no descarto que puedan regresar, por el momento ha precisado que se quiere dedicar a su familia, especialmente a su hija. “No nos alcanzó el amor”, publicó en Instagram la actriz, y adelantó que no hablaría más acerca del asunto. Mientras tanto, Rey Grupero también guardó silencio, pero en días recientes ha dado algunas entrevistas a medios en los que ha abordado el tema.

El show de radio Todo para la mujer’ fue en la que más explícito ha sido acerca de la ruptura. “Mi relación se arruinó un 50 por ciento gracias a él (Alfredo Adame)”, aseguró. Según él, hubo una serie de situaciones y acciones que el actor de telenovelas hizo en perjuicio de la actriz.

La más importante fue que Adame compartió en sus redes sociales y en sus aplicaciones de mensajería los números de la expareja. De acuerdo con lo que dijo en emisión radial, " estuvo amenazando a Cynthia, porque dio su número telefónico, porque el imbécil se atrevió a decir que yo podría ser una amenaza para la hija de Cynthia. Una persona que piensa que otra persona puede abusar de una niña, de una bebé de 14 años, es una bebé, es una persona que está mal de la cabeza”, expresó.

Alfredo Adame y Rey Grupero han protagonizado un pleito mediático a raíz de que el youtuber inició una campaña de apoyo a mujeres que supuestamente fueron víctimas de malas prácticas profesionales en México por parte del médico estético Juan José Duque, conocido como ‘El Cirujano de las Estrellas’.

El Rey Grupero, se pronunció en sus redes sociales luego de darse a conocer la captura de Juan José “N”, famoso “cirujano” que habría dañado hasta 25 personas y fue detenido por agentes de la policía de la Ciudad de México, por lo que recordó a las autoridades el papel del actor Alfredo Adame al apoyarlo.

“El día de hoy es un día de celebración ya que acaban de capturar al doctor Juan José Duque, el responsable de haber lastimado a muchísimas mujeres inyectando biopolímero en su rostro. Las autoridades de México han hecho un gran trabajo”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además de agradecer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, Rey Grupero pidió investigar a Alfredo Adame, con quien ha tenido altercados en los últimos meses.

“Les pedimos de favor que investiguen al señor Alfredo Adame, el cual lo estuvo apoyando en todo momento y les pedimos que salga de la candidatura. Una persona como Alfredo Adame no puede tener un cargo político, no más impunidad a delincuentes. Gracias a ustedes lograron capturar a este falso doctor. No olviden seguir denunciando”, añadió a la publicación, en la cual incluyó fotografías y audios de los involucrados.

