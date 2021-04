Diana Golden y Mary Paz Banquells unidas contra su ex, Alfredo Adame: “Víctimas del mismo maltratador”

Diana Golden y Mary Paz Banquells han destapado la violencia doméstica que sufrieron estando casadas con Adame (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

Recientemente coincidieron en un evento dos mujeres de la vida amorosa del controvertido Alfredo Adame: las actrices Mary Paz Banquells –con quien estuvo casado por varios años y procreó tres hijos-, y Diana Golden –con quien duró casado anteriormente por un breve lapso y terminó su matrimonio en condiciones violentas-.

Fue durante la inauguración de un nuevo negocio de waffles del productor teatral Gerardo Quiroz en el teatro Centenario de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde ambas mujeres se encontraron ante las cámaras de Ventaneando, que fue el único medio que captó el encuentro.

“Hermosa, te quiero dar un abrazo porque somos víctimas del mismo dolor, te quiero, no sabes qué gusto me da verte ahorita”, fue lo que le dijo la colombiana Diana Golden a Mary Paz al momento de cruzarse con ella y a manera de saludo.

Diana Golden y Mary Paz Banquells coincidieron en la inauguración del restaurante de waffles de Gerardo Quiroz (Foto: Captura de pantalla)

Y es que ambas actrices han declarado ante los medios haber sido víctimas de conductas violentas por parte de actor y hoy candidato a la diputación de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), por lo que se saludaron efusivamente e hicieron mención de lo vivido al lado de Adame.

“No sé cómo se lo aguantó tanto, o sea le tengo cariño nada más por eso, de verdad y me da gusto verla y verla bien. Está maravillosa, está resplandeciente Mary Paz. O sea realmente está regresando a la vida después de un maltrato de tantos años”, dijo Golden ante el encuentro.

“(Las secuelas) nunca se quitan, el que te metan una pistola en la boca a los 19 años, a esa edad, que te corran, todas las cosas que me hizo, eso no se olvida. Pero además yo sí lo hubiera olvidado, pero él se encarga de no olvidarlo, estando casado con la señora siguió metiéndose en mi vida y yo decía ‘por favor, respeta a tu esposa y a tus hijos’”, dijo la actriz de 55 años, quien aseguró que hará equipo con Mary Paz para hacer frente a los ataques de Adame.

Las dos actrices se abrazaron y empatizaron ante la cámara de Ventaneando (Foto: Captura de pantalla)

“El tipo está desequilibrado, está loco, enfermo”, dijo Golden, a lo que Banquells destacó: “Para mí fue muy difícil (separarme), pero lo logré, llegó un momento que fue mi punto de “hasta aquí” y hasta ahí llegué y gracias a Dios ya llevo cuatro años con una tranquilidad y una paz que no la cambio por nada”.

Diana fue la encargada de dedicarle unas palabras al polémico conductor, quien durante los últimos meses ha protagonizado diversos escándalos: “Sí, aquí estamos, qué tal, Alfredo “N”, aquí estamos las dos, míranos, ahí vamos por ti. Cuídate mi amor, porque ya somos cada vez más las que nos unimos. Unidas porque somos víctimas del mismo maltratador”.

Mary Paz Banquells es la madre de tres de los hijos del ahora político (Foto: Instagram / @marypazbanquells_oficial)

Diana está feliz porque Adame ya fue notificado en torno a la sentencia derivada de la querella que en 2019 ella le fincó por daño moral, y que obliga al ahora político a pagarle una indemnización por 28 mil pesos.

Y es que el pasado martes 20 de abril una notaria acudió a casa del actor a solicitarle el pago correspondiente: “No les avisé a ustedes (la prensa), porque teníamos que guardar discreción. Pero ya se notificó, y la notificación ya llegó al juez y ya le van a embargar sus cuentas.

La colombiana demandó a Adame por daño moral; el actor deberá pagarle 28 mil pesos (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

“Las propiedades todas están a nombre de su hija, lo hizo muy hábilmente y vilmente para no ayudar a sus otros hijos pequeños”, dijo respecto a la manera en que se cobrará el monto estipulado por la justicia.

“Ya la recibió (la sentencia) con la actuaria, la abogada…Tengo 35 años soportando los insultos de este tipo, ya basta”, finalizó Golden, quien fue la madrina del evento y cortó el listón inaugural.

