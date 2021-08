Quién fue el primer papá de Chabelo en la televisión

Tras cargar con el papel de infante por más de 40 años, Chabelo sigue siendo uno de los personajes más queridos (Foto: Twitter @chabeloviviomas / @GilbertoBrenis)

Chabelo es un personaje interpretado por Xavier López que durante más de 40 años se ha consolidado como uno de los más populares en la televisión y cine mexicano, su característica voz y vestimenta lo catapultaron como el estereotipo de infante dentro de la pantalla chica.

A lo largo de su trayectoria en la industria del entretenimiento, Chabelo ha sido hijo de más de un actor en diferente proyectos, como es el caso del reciente fallecido Alfonso Zayas, que juntos participaron en la película Dos machos que Ladran No Muerden. Sin embargo, Ramiro Gamboa es catalogado como el primer papá que el personaje de López tuvo en la televisión.

Luis de Llano Palmer fue quie invitó a Xaviel López a trabajar en la televisión (Foto: Twitter / @DimeFred2)

De acuerdo con una entrevista para el programa de Sale El Sol, Luis de Llano Macedo recordó una anécdota de su padre, Luis de Llano Palmer, en la que contó que en una ocasión un joven Xavier López se encontraba trabajando en el Hipódromo de la Ciudad de México vendiendo cigarros, y después de hacerse amigo del productor lo invitó a trabajar a Televicentro.

“¿Qué fui yo? Me ocupé de mandaderito en una oficina. También vendí cigarrillos. Y era secretario o asistente de Ramiro Gamboa. Un mozo de los actores. No me da pena decirlo. A mí me gustaba el ambiente. Hacer algo”, declaró López “Chabelo” durante una entrevista en 1971.

Carrusel Musical era el nombre del programa de Televicentro en el que Xavier López trabajaba como asistente de Gamboa. Un día el actor que se supone interpretaría a un niño se ausentó, ante ello Chabelo lo reemplazó y así fue como nació su icónico personaje.

Ramiro Gamboa y Xavier López fueron la pareja cómica de un padre y un hijo durante 8 años (Captura: YouTube La Historia Detrás del Mito)

Jorge Alberto Aguilera, actor de doblaje y locutor del programa En Familia Con Chabelo narró cómo fue que Xavier López logró formar parte del programa de Gamboa, según lo que le contó el comediante de 86 años.

“El señor López dice, y yo le creo perfectamente, que tenía mucha facilidad para hacer voces, la tenía y la sigue teniendo. Hizo la voz de Chabelo, hizo el sketch con Ramiro Gamboa, casualmente el niño que aparecía en el chiste se llamaba Chabelo, y entonces la gente empieza hablarle a Gamboa para que siga haciendo chistes con Chabelo”, expresó Aguilera.

La popularidad del Tío Gamboín se consolidó en la decada de los 70's (Foto: Twitter/@cultura_mx)

Ramiro Gamboa nació el 2 de diciembre de 1917 en Mérida, Yucatán e inició su carrera como locutor en la década de los treinta. En aquella época se desempeñaba como gerente de una estación de radio, propiedad de su padre, cuando uno de los locutores no se presentaba, él los suplía.

Se trasladó a la Ciudad de México alentado por Amalita Gómez Zepeda, una de las presencias más legendarias de la historia de la radio y la televisión en nuestro país, en la búsqueda de ganarse en un lugar en XEW.

En 1940, ganó popularidad como conductor del programa Quiero Trabajar, emisión que cumplía una función similar a la de una bolsa de trabajo, en el que duró 9 años; también trabajó en El Yate y la Tortuga.

Su personaje del Tío Gamboín se afianzó en la década de los 70, cuando comenzó a conducir Una tarde de tele, pequeños segmentos en los que presentaba las caricaturas, enviaba saludos y felicitaba a los cumpleañeros, a quienes llamaba cariñosamente sus sobrinos.

SEGUIR LEYENDO: