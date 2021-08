Quién es la mujer que podría ser la nueva novia de Luis Miguel

El programa Sin Rollo reveló el nombre de quien pudiese ser la nueva pareja del cantante (Foto: Instagram/@lmxlm)

El programa de revista Sin Rollo reveló la identidad de quien sería la supuesta pareja sentimental de Luis Miguel. Karen Rodríguez es diseñadora de interiores y colaboró en la televisora Univision, en el programa Despierta San Diego dando consejos de diseño y decoración, y se dice que es amiga del Sol de México desde hace tiempo.

Rodríguez nació en Mallorca, España pero creció y pasó su niñez en el estado de Chihuahua, México y es madre.

De acuerdo con la fuente de dicho programa, el intérprete de Cuando Calienta El Sol quiere volver a tener una hija, a pesar de ser padre de Michelle Salas, aunque no se reveló si junto a Rodríguez o con alguien más.

Se dice Karen Rodríguez y Luis Miguel se conocen desde hace ya un tiempo (Foto: Captura de pantalla YouTube/NoticiasYa San Diego)

Los conductores de dicho programa comentaron que no importa con quien Luis Miguel entable una relación, pues que él no “sentaría cabeza” hasta que “llene sus propios vacíos y que su felicidad depende de sí mismo”.

Sin embargo, a inicio del mes de junio, se especuló que el cantante salía con la modelo argentina Mercedes Villador.

Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, ex manager del Luis Miguel confesó noviazgo del cantante de 51 años con una joven nacida en la Provincia de Misiones en Argentina.

“Está con una chica de novio, que es una misionera, muy linda y está bien, está feliz”, dijo en entrevista con Luciana Rubinska y Barbie Simons para C5N.

Rodríguez participó en Despierta San Sigo dando consejos de decoración (Foto: Captura de pantalla YouTube/NoticiasYa San Diego)

Miranda no quiso revelar la identidad de la joven que ha acompañado al intérprete de Hasta Que Me olvides durante su confinamiento en entrevista para Sale El Sol, pero sí dio algunas características de su personalidad y su físico: “Es una chica, muy flaquita, con mucho busto, flaquita, hermosa... no es una modelo conocida”.

“Él está muy contento”, sentenció sobre cómo se encuentra el intérprete de Ahora te puedes marchar tras el final de la segunda temporada de su serie biográfica.

Según la viuda de Hugo López, Luis Miguel se encuentra en la casa de Miguel Alemán Magnani en Acapulco, Guerrero, donde prefiere pasar sus días para no contagiarse de COVID-19.

“Se está cuidando mucho porque es bastante aprensivo, le da miedo esto de la pandemia, pero está bien con una chica de novio”, comentó.

La Viuda de su ex manager reveló quien pudiese ser su actual pareja del intérprete (Foto: Instagram)

Si bien Lucía Miranda no quiso revelar el nombre de la modelo, entre los fanáticos del cantante y los medios de comunicación se ha señalado a Mercedes Villador como la nueva dueña del corazón del “Sol de México”.

Hace unos días, la modelo fue captada en las calles de Los Ángeles, California por el programa Despierta América; y sin ahondar mucho en su relación con el cantante, la mujer trató de huir de la lente de la paparazzi.

Al escuchar la pregunta sobre cómo está Luis Miguel tras informarse que estaba fracturado del brazo por una caída, Villador mencionó que desconocía del accidente.

Villador no quiso dar ningún comentario acerca del cantante (Foto: Instagram/@lmxlm)

Mientras la reportera le insistía al cuestionarle sobre cómo era el cantante cómo pareja, si era romántico o seco, Mercedes únicamente soltó una gran carcajada.

Ante la interrogante de cómo estuvo Acapulco, la modelo argentina de 41 años comentó: “Muy bien, gracias”.

Sin decir nada más al respecto, Mercedes Villador se retiró del lugar sin decir prácticamente nada de su vínculo sentimental con El Sol de México.

Tras darse a conocer su supuesta relación con el cantante, la modelo, y también nutrióloga, cerró su cuenta de Instagram.

