Confesiones de Lilia Aragón: cuál fue la escena que más le costó y con qué actor fue difícil trabajar

Lilia estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (Foto: Televisa)

La tarde de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Lilia Aragón a los 82 años de edad, una gran figura del entretenimiento mexicano. Con 55 años de trayectoria, la primera actriz participó en grandes producciones entre telenovelas, películas y obras teatrales.

Lilia Isabel Aragón del Rivero, su nombre completo, nació el 22 de septiembre de 1938 en Cuautla, Morelos. Fue hija de Eliseo Aragón Rebolledo y nieta de los dueños de la carpa Ofelia, un teatro ambulante, el cual vio pasar por su escenario a grandes artistas como Mario Moreno “Cantinflas”.

Durante los años 70 ingresó al mundo de las telenovelas con El Mariachi, en 1970, a la que siguió con Angelitos Negros en el mismo año, Las Fieras en 1972 y continuó su participación con un gran número de melodramas.

Aragón triunfó en la categoría de Actuación Femenina con la película "Ángel de fuego" (Foto: Televisa/Las Estrellas)

Después de tantos papeles antagónicos, la actriz encontró la definición de su profesión. “Trabajamos con estímulos ficticios y respondemos con emociones verdaderas, eso en medicina se llama esquizofrenia y es a lo que llegamos”.

Aunque Lilia tuvo más papeles en la pantalla chica, reveló que su lugar favorito para actuar es el teatro y explicó la razón. “Me gusta mucho el teatro, la presencia viva de la gente me importa, porque para la tele le hago ojitos al camarógrafo y me entiende, pero sentir las respiraciones del público en vivo me es muy revitalizante”.

La actriz también compartió lo que significó para ella la telenovela. “Es un folletín, generalmente una historia de amor llena de buenos y de malos donde yo generalmente hago el papel antagónico. Es contar una historia historia de encuentros y desencuentros”.

La actriz fue productora y guionista para la Secretaría de Educación Pública (SEP (Foto: Televisa/Las Estrellas)

Aragón siempre compartió sus experiencias en los proyectos que realizaba y en el programa Tu Tiempo habló de cómo trabajo en las telenovelas más reconocidas.

En Cuna de Lobos comentó que disfrutó la novela por sus referencias y reveló cómo obtuvo su papel. “Yo disfruté mucho esa novela porque había una mención a las cosas que habíamos vivido juntos, alusiones y personajes en los que estaban basados, creo que entro a esta novela como una sustituta de una actriz española [...] (los asesinatos de la telenovela) eran crímenes desorbitados en aquel entonces y era muy gozoso hacerla porque era muy divertida para todos”.

Fue argumentista en Editorial Novaro y en Editorial Posada (Foto: Captura de pantalla YouTube/MOMENTOS DE TELENOVELA)

Para la producción de Pueblo Chico Infierno Grande habló del error de Verónica Castro en la segunda etapa de la novela. “Tuvo una equivocación fundamental porque cambiaba la época y todos los demás estábamos muy acordes y ella no”, también recordó su gustó por su personaje ´La Tapanca´ y por la época en la que se desarrolla la historia.

“Alma Delfina hizo una creación espectacular en ´La Beltraneja´. Para mi fue muy divertido porque fue una época determinada, había sombreros, plumas y cierto lenguaje. ´La Tapanca´ al final era un ser humano, menos en el arquetipo de las malas de cajón”, sin embargo la primera actriz esperó un mayor éxito por la participación de Juan Soler.

Fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de 2006 a 2010 (Foto: Captura de pantalla YouTube/Tu Tiempo)

Con María Isabel recordó su antagónico como ´Rosaura´ y resumió la historia a su manera. “El argumento de María Isabel verdaderamente lo han revolcado 500 veces, no es más que una cenicienta; es hacer unas malvadeces de vez en cuando”, también reveló cómo fue grabar a lado del protagonista de la historia. “Trabajé con Fernando Carrillo, un poco difícil, lo quiero mucho, pero es complicado grabar con él”.

En La Sombra del Otro recordó su papel como la mamá del protagonista y la impactante escena donde lo asesina. “Fue un regalo trabajar con Alejandro Camacho que hizo de mi hijo, ya había trabajado con él en Cuna de Lobos, pero trabajar con él en esto fue divertido porque era malo, malísimo, de cuernos y demás. Al final es el sacrificio del amor, que además me dio mucha posibilidad histriónica, que es una madre que acaba de matar a su hijo porque reconoce que es malo; lo incendia y lo mata. Nos costó mucho trabajo hacer esta escena, la hicimos afuera del Estadio Azteca en una construcción especial, con los trajes de asbesto y los dobles; horas infinitas”.

