Lyn May volvió a atacar fuertemente a Chiquis Rivera: “yo estaría en el gimnasio las 24 horas”

Lyn May volvió a referirse despectivamente sobre Chiquis Rivera (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

La entrañable vedette mexicana Lyn May volvió a arremeter agresivamente contra Chiquis Rivera, luego de que hace unos días le llamara “Gorda…que ya no trague”. Y es que la bailarina exótica de 68 años ha vuelto a meterse contra el físico de la hija de Jenni Rivera, asegurando que le hace falta bajar de peso para lucir plena.

Lyn, de ascendencia china, y acapulqueña de nacimiento, cuestionó el hecho de que Janney haya sido ganadora de galardones musicales, tales como los premios Juventud, pero fue más dura al asegurar que ya es tiempo de que la cantante de Jolene deje de vivir a la sombre de su famosa madre, la diva de la banda.

La también cantante y estrella del cine de ficheras mexicano, se lanzó duramente contra la voluptuosa figura de la integrante de la polémica dinastía Rivera: “Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siempre va estar viviendo de la sombra de la mamá? Es millonaria, está guapa, está joven... Yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas”, expresó la bailarina, famosa también por su torneada silueta que conserva a su edad.

La bailarina participa actualmente en el programa "Venga la alegría" (Foto: TV Azteca)

Además, Lyn se atrevió a enviarle unos consejos a la intérprete de regional mexicano, esto con el objetivo de verla mejorar su presencia: “Porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo... Mi vida ponte a adelgazar, duerme bien, come bien, coge bien y adelgaza”, aseguró. “¿Por qué no se busca un entrenador?”

Ya hace pocos días en otro encuentro con la prensa, la exótica “no se tentó el corazón” para señalar lo que para ella son defectos físicos en la figura de Chiquis Rivera:

“Mira también a la otra gorda, que está allá, que se llama la Chiquis, se debería de ir al gimnasio”, expresó entonces. “Una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, ¿cómo es posible que salga tan gorda al público? Debe de adelgazar, que ya no trague”, fue lo que dijo Lyn May sin aparentemente razón alguna para tan frontales ataques a la cantante mexicoamericana.

Chiquis ha compartido imágenes de su cuerpo con poca ropa desatando comentarios polarizados (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@ chiquis)

Parece que la estrella mexicana no ha puesto interés en revisar las redes sociales de Chiquis, pues en éstas se puede ver cómo la intérprete lleva ya tiempo metida de lleno en sus rutinas de ejercicio, con las que ha conseguido bajar algunas libras.

Además, la sobrina de Lupillo Rivera ha dejado ver en diversas ocasiones que no le importa el qué dirán ni las críticas a su voluptuosa figura, pues sobre todo a últimas fechas se ha dejado ver con reveladores atuendos con los que deja claro que no tiene el complejo del peso respecto a su cuerpo.

Por su parte, Lyn ha estado emitiendo declaraciones del mismo tipo en contra de otras figuras femeninas del medio del espectáculo, tal es el caso de las cantantes Belinda y Danna Paola. Sobre la novia de Christian Nodal, Lyn declaró hace semanas: “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo”.

Chiquis no ha dado acuse de recibo a las descalificaciones de Lyn (Foto: chiquis / Instagram)

Debido a sus declaraciones, reporteros insinuaron que estaba celosa por el reciente compromiso de la cantante con Christian Nodal, a lo que respondió “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”, dijo la también actriz.

También recalcó que a ella, incluso sin pedirle matrimonio, le han dado joyas más lujosas que el anillo que el cantante le dio a su hoy prometida, por ello no tiene por qué admirarla, además de que se le hace “gris”, pues nunca la ha visto y no le cae “ni gorda ni flaca”.

Sobre Danna Paola, también descalificó su figura y aseguró que hasta le había copiado su forma de bailar: “Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile. No tiene nada, ¡está plana! que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, sentenció.

