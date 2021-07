Lyn May brilló con tema de Paquita la del barrio y ventiló a la producción de “Venga la alegría”

La bailarina cautivó a los jueces obteniendo la calificación más alta del día (Foto: TV Azteca)

Lyn May se presentó este miércoles en el concurso ¡Quiero cantar!, segmento que se emite dentro del matutino de TV Azteca Venga la alegría, y donde la famosa actriz y vedette ha mostrado que además de bailar, aptitud ya muy conocida en ella, también cuenta con la disposición de cantar de manera amateur.

Ha llamado la atención del público que la famosa mexicana de ascendencia china batalló en distintas ocasiones para mencionar el nombre del reality que se transmite a través de la señal de Azteca Uno, y que compite directamente en el mismo horario con el formato de Televisa Los chiquillos de Hoy.

Aunque el pasado día lunes la actriz de 76 años recibió duras críticas por el juez del concurso Horacio Villalobos, por lo que al parecer del también actor fue una pobre interpretación del Mambo Lupita, este miércoles Lyn sorprendió con un nuevo número y una actitud positiva.

En su participación del lunes 26 de julio, Lyn hizo uno de sus acostumbrados splits (Foto: Captura de pantalla)

Fue durante su primera interpretación que la acapulqueña expresó que no se presentaba en la emisión para ganar el concurso, sino que había aceptado la invitación por parte de los productores del programa sólo con la intención de divertirse: “Yo viene a divertirme no a que me califiquen”, dijo.

Con su segunda interpretación, ahora del tema Tres veces te engañé y acompañada de un músico de guitarra, y arreglos de bolero, Lyn logró reponerse de las duras críticas que recibió en su primera intervención. Con un ligero cambio a la letra original del tema interpretado por Paquita la del barrio, Lyn May puso el guiño pícaro al modificar la cantidad: “10 veces te engañé”, hecho que resultó cómico para los jueces.

La sinceridad de la vedette también salió a relucir pues contó al presentador Sergio Sepúlveda que los organizadores de la producción del programa “le avisaron de un día para otro”, por lo que no pudo prepararse como ella hubiera querido.

Acompañada de un guitarrista, Lyn cantó una versión bolero de "Tres veces te engañé" (Foto: Captura de pantalla)

Lyn portó un entallado vestido negro con encajes y transparencias, atuendo que fue piropeado por una de las juezas invitadas, la influencer Karla Díaz, a lo que la emblemática bailarina respondió con agradecimientos y la promesa de “ahorita me lo quito y te lo presto”.

Expresó que el diseño con acabado en gasa es obra del famoso diseñador de moda Mitzi, atuendo que le permitió mostrar la escultural figura que posee y por la cuál fue “chuleada” en la emisión.

“Me dijeron ayer: ‘vas a ir para allá, y yo no sabía nada y me puse el primer trapo que encontré’. Aquí te dicen: ‘mañana vienes por favor, y vienes’, te deberían decir con diez días antes para preparar, ¿verdad, sí o no?’, le dijo la actriz de la cinta Tívoli a Sergio Sepúlveda, quien se limitó a sonreír nervioso.

Lyn obtuvo la calificación más alta y fue halagada también en redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Luego de ventilar que la producción la llamó un día antes, también dijo que ella hubiera querido cantar el tema La cigarra para hacer gala de sus aptitudes vocales, sin embargo también disfrutó el famoso tema de Paquita.

Usuarios de redes sociales señalaron que la actriz “ni siquiera sabía dónde estaba” pues Sepúlveda tuvo que decirle el nombre correcto del reality show de la emisión: “Gracias a todo mi público, apoyen el programa, apóyenlo por favor, “Canta…” ¿cómo se llama?” le preguntó. “¡Quiero cantar!”, le contestó el presentador.

Tras llevarse la calificación más alta de la emisión, Liliana Mendiola Mayanes su nombre real, cautivó esta vez al panel de jueces, incluso Villalobos le expresó que había dotado su número con reminiscencias del cabaret. En las redes sociales también abundan los comentarios positivos a Lyn: “Siento que lo hizo tipo bohemia, entre amigos, ella y el guitarrista. Por sí sola llenó el escenario”, “Callando bocas, llevándose de calle a más de cinco en el programa que ni cantando juntos les alcanza para lograr lo que ella logró hoy”, se puede leer en los comentarios al programa en la cuenta de YouTube de Venga la alegría.

