Mirada de Mujer: cómo lucen ahora Angélica Aragón y Ari Telch

A 24 años de su estreno en el entonces Azteca Trece, la famosa telenovela Mirada de Mujer está siendo retransmitida en otro canal de la televisora del Ajusco, este melodrama fue producido por Epigmenio Ibarra y se trató de una adaptación de la serie colombiana Señora Isabel.

De acuerdo con telenovelas boards, un sitio que recopila datos sobre las telenovelas, Azteca estrenó Mirada de Mujer el Lunes 28 de Julio 1997 a las 21:30 finalizo el Viernes 24 de Abril de 1998. Según este sitio, los capítulos de Mirada de Mujer tuvieron una constante de 17 a 20 puntos de rating, cada uno de ellos equivale a 96,782 personas.

Desde la primer transmisión de esta exitosa telenovela, las carreras de los protagonistas se han separado y así es como lucen actualmente. El elenco de Mirada de Mujer incluso ya tuvo una pérdida, pues Fernando Luján, actor de la época de Oro del cine mexicano, falleció por insuficiencia respiratoria el 11 de enero de 2019.

Quien estelariza esta telenovela, es decir Angélica Aragón, es hija del compositor conocido como Ferrusquilla y de Sonia Stransky, quien tenía ascendencia checa y colaboró con Carlos Chávez. Esta actriz también ha sido directora tanto de cine como de teatro y participó en las películas Sexo Pudor y Lágrimas, dirigida por Antonio Serrano Argüelles en 1999 y la secuela de Dirty Dancing conocida en México como Baile caliente: noches de la Habana, del 2004.

Después de Mirada de Mujer hubo un proyecto que se manejó como una secuela, mismo en el que participó Aragón, no obstante su aparición no fue para estelarizar y este melodrama marcaría el fin de su carrera dentro de las telenovelas. Desde A Corazón abierto, una versión latinoamericana de Grey’s Anatomy, no ha vuelto a otro melodrama; esta producción estuvo a cargo de TV Azteca y RCN para la televisión mexicana y colombiana, respectivamente.

Por otra parte, Ari Telch tiene actualmente 59 años. Este actor comenzó su carrera con el papel de un niño judío en El violinista en el tejado. Ha participado en telenovelas como Dos vidas, Flor y Canela, Muchachitas y El Contrabajo. Además de su participación en Mirada de Mujer, este actor es conocido por haber aparecido desnudo en la película La Tarea junto a María Rojo.

Aunque comenzó su carrera en Televisa, pasó más de 20 años colaborando con TV Azteca y recientemente regresó a la televisora del Ajusco para interpretar a Ignacio Manjarrez en La Candidata.

La telenovela comenzó sus retransmisiones el pasado lunes 2 de agosto, Mirada de Mujer se puede ver en el canal A más, es decir el 7.2 y ocupa el espacio de las 22:30 horas.

Los protagonistas de Mirada de Mujer son Angélica Aragón, quien da vida a María Inés Dominguez y Ari Tech quien dio vida a Alejandro Salas. Por otro lado la pareja antagonista está formada por Fernando Luján quien actuó como Ignacio San Millán y Margarita Gralia que actuó como Paulina Serracín.

Además también participaron talentos como Evangelina Elizondo, Verónica Langer, Bárbara Mori, Plutarco Haza y María Renée Prudencio. El canal donde se transmitirá Mirada de Mujer presentó al melodrama como una producción que revolucionó la manera en que se representa a una mujer.

Esto es porque la trama de esta telenovela gira en torno a María Inés Domínguez, quien es una ama de casa tradicional que da un giro a su vida hacia el final de su más de 120 capítulos.

Al principio María Inés debe atender tanto a su esposo como a sus hijos y por tanto su vida no es plena, ya que aún tiene sueños sin cumplir que abandonó por sus labores domésticas. Después de 27 años en matrimonio su esposo Ignacio encuentra el amor en otra mujer y abandona a su esposa, ante esto Adriana y Mónica (las hijas) consideran que todo es culpa de su madre.

Posteriormente llega a la vida de María Inés un escritor llamado Alejandro Salas quien cambia su perspectiva ya que no la ve como una madre o esposa sino como una mujer.

