“No dejamos de ser familia”: Mariana Ochoa aseguró que OV7 solucionará sus problemas en privado

Mariana afirmó que OV7 es una familia Captura: Twitter @VentaneandoUno

En una entrevista concedida para el programa Chismorreo, Mariana Ochoa habló sobre los problemas al interior de OV7, banda en la que participa desde hace tres décadas. La cantante afirmó que los inconvenientes que se han presentado deberán ser resueltos de forma privada, pues afirmó que se consideran una familia, y los problemas familiares se deben resolver en casa.

“La verdad es que yo creo que los tiempos de dios son perfectos, las cosas se van acomodando. Y pues nosotros siete no dejamos de ser una familia. Ahora sí, que tire la primera piedra quien no haya tenido un pleito dentro de su familia”, afirmó Mariana cuando se encontraba saliendo de las instalaciones de Televisa, donde participa en el reality show Los Chiquillos de Hoy, dentro del programa matutino.

La cantante dijo que sentarse a hablar las cosas es lo mejor que pueden hacer, pues las decisiones siempre se han tomado así, y durante varias décadas han llegado a buenos lugares discutiendo entre ellos.

Mariana Ochoa afirmó que ya no se hablará públicamente de los problemas internos (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Asimismo, Mariana aseguró que el proyecto de la serie biográfica de la banda sigue en pie, pues es Óscar Schwebel quien ya se encuentra preparando la producción de la serie que “contará los pasajes más oscuros de la banda”.

Anteriormente, la artista había declarado sobre los problemas que OV7 enfrenta en un video subido a Youtube, donde afirmó que los integrantes de la banda ignoraban sus mensajes y llamadas, lo cual ya quedó en el pasado, pues en las últimas declaraciones contó que se ha comunicado con ellos y espera que las cosas se solucionen pronto.

La cantante concluyó la entrevista afirmando que los miembros de la banda ya no hablarán con los medios acerca de los problemas internos: “Es importante que la gente sepa que no es un show. Ya acordamos dejar de hablar hacia afuera para comunicarnos entre nosotros”.

Los integrantes tuvieron diferencias por las fechas de su próxima gira (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Hace unas semanas, Ari Borovoy, Erika Zaba, M’Balia y Kalimba hablaron en una entrevista para Grupo Fórmula sobre los problemas que surgieron al interior de la banda por diferencias al decidir el aplazamiento de su nueva gira debido a la pandemia por Covid-19.

“No es que una parte esté enemistada con la otra o que haya realmente un conflicto, hay una diferencia de opiniones, siendo siete es muy difícil que pensemos de la misma manera y normalmente hay una mayoría. En este caso, las 4 personas que estamos aquí no quisimos dar una nueva fecha para el público y eso es lo que hace la diferencia en la prórroga”, afirmó M’Balia.

Rumores previos afirmaban que se habían formado dos grupos al interior de la banda, los cuales estaban alejados el uno con el otro, lo cual impedía la toma de decisiones por las diferencias que sostenían.

La próxima serie de la banda contará la verdad acerca de sus integrantes Foto: Instagram @oficialov7

Por su parte, Erika Zaba desmintió que los problemas al interior de la agrupación se trataran de un truco publicitario para promocionar su próxima gira: “Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ¡ojalá fuera marketing!, ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero sí hay un problema. Pero de que lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede”.

De la misma manera, Zaba opinó sobre la próxima serie de la banda, la cual afirmó contará la verdad de cada uno de sus integrantes: “En una serie autobiográfica se tiene que revelar obviamente la verdad, o sea, eso es una serie, cuando tú firmas que quieres una serie sobre tu vida, tienes que decir tu vida”.

