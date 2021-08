“Las están engañando”: abogado del heredero de María Félix alertó a Eiza González sobre un presunto fraude

Eiza González presumió que pronto le dará vida a María Félix (Foto: Instagram@eizagonzalez/Twitter@EizaGonzalezUpd)

Luego de que este lunes Eiza González diera a conocer emocionada que estaría próxima a reunirse con un equipo de realizadores para protagonizar una biopic sobre la vida de María Félix, noticia que alegró a sus fans, ahora surge nueva información que pone en duda el proyecto.

Y es que de acuerdo al abogado Guillermo Pous, la actriz y cantante mexicana no tiene la facultad de realizar dicha película, puesto que solamente la familia de la entrañable Doña del cine nacional, posee los derechos de la vida, imagen y figura de la estrella.

El documento legal que ostenta la familia de la actriz impide a cualquier persona ajena a quien ellos lo consideren, a realizar cualquier documental, serie o película de la vida de María Félix. Por ello, el abogado expresó que sí se han cedido los derechos, pero no a la producción ligada a Eiza González.

Un proyecto sobre la vida de "La doña" se ha estado barajeando en los últimos tiempos (Fotos: Instagram @eizagonzalez / @mariafelixofficial)

“Son diferentes los contratos que se han firmado. Don Luis Martínez de Anda, quien es el heredero universal, él firmó inicialmente un contrato con Televisa, en donde le permite realizar una bioserie para televisión, de distintos episodios vinculados a toda la narrativa biográfica de María Félix, ese contrato existe”, contó el jurista en el programa Ventaneando.

“Posteriormente con un estudio, autoriza el uso de la imagen de la Doña, no para representarla biográficamente, sino para utilizarla como uno de los personajes de esta producción que se pretende hacer. Y por último firma con Pink Tiger group, una autorización para producir un documental, con narrativa de investigación biográfica, y una película con los derechos biográficos, además de puesta en escena y novela”, añadió.

Pero en cuanto a la anunciada película que planea la mexicana, de la mano del director Matthew Heineman y la casa productora Linden Entertainment, en la que se anunció que fungirá como productora al lado de Dana Harris y Nicole King, en un futura producción de Hollywood, el abogado fue contundente:

La actriz se posicionó al respecto al twitter solo con "LA DOÑA", acompañado de un corazón y la bandera mexicana (Foto: captura de pantalla de Twitter @eizamusica)

“Es que ayer nos enteramos de este aviso que se hace donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Félix como parte de la producción de una película biográfica, lo cual no tiene ninguna clase de ser, porque no tiene los derechos, no existe un solo contrato adicional en donde Don Luis haya autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde”, explicó Pous.

Sobre Harris y King, quienes serían las productoras al lado de la hija de la exmodelo Glenda Reyna, de la película que retrate pasajes de la vida de la diva del cine de oro mexicano, el abogado explicó que podrían estar siendo víctimas de un fraude.

“Estas personas efectivamente pueden actuar como productoras o ejecutivas, y entendemos que Luis firmó distintos contratos, con dos compañías mexicanas: una asociación civil y una sociedad mercantil representada por la mista persona, donde le faculta y le autoriza registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a productos y servicios específicos, pero en ningún momento le permite explotar la imagen de la Doña a modo biográfico o para producción de una película.”, contó.

Guillermo Pous fue contundente al esclarecer que la única empresa que tiene facultades para representar la vida de María es Pink Tiger Group, que él representa (Foto: Archivo)

Y aunque no quiso dar el nombre de quien habría realizado triquiñuelas “saltándose la ley”, alertó a la actriz y sus allegadas: “Esa persona cede por completo sus facultades, y es al parecer quien está involucrado en este operación, pretendiendo hacerles valer, engañándolos, diciéndoles que tiene los derechos lo cual es por completo falso”.

“Es alguien con quien hemos tenido pláticas que incluso osó notificarme que nosotros no teníamos los derechos y los tenía él y posteriormente nosotros iniciamos un procedimiento conciliatorio para ver qué era lo que pretendía y curiosamente quien entonces fue la abogada de don Luis negociando estos contratos, ahora es la abogada de esta persona que se ostenta con los derechos. Hay demasiadas cosas extrañas. De cualquier manera no sé si por ignorancia, pero sí por desconocimiento y no sé si por torpeza, piensan que tienen estos derechos, engañando personas y las van a meter en un tema legal mucho mayor”, finalizó el jurista.

Pous aseguró que pronto se pondrá en contacto con las personas involucradas en la producción de Eiza González para “hacerles saber que no tiene ningún caso que inviertan ni pierdan el tiempo en algo que les puede traer consecuencias” y fue contundente al esclarecer que la única empresa que tiene facultades para representar la vida de María es Pink Tiger Group, que él representa.

