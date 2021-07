Paty Navidad negó haberse vacunado contra COVID-19 para participar en Masterchef: “Es un experimento”

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

La actriz Patricia Navidad negó haber recibido la vacuna contra la Covid-19 para ser parte del proyecto de TV Azteca, Masterchef Celebrity. Ello después de que se especulara que la personalidad de la televisión había recibido la inmunización a raíz de este concurso de concina.

A través de su cuenta de Instagram, Paty además escribió que considera que la inmunización es “un derecho, no una obligación”, pues en distintas ocasiones ha hablado en contra de la vacuna y explicó sus razones para no hacerlo.

“Nota aclaratoria”, comenzó en el mensaje. “A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”.

“Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, concluyó.

Foto: Instagram @patricianavidad

