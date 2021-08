Anette Michel se dejó ver sin maquillaje a sus 50 años

Anette Michel había admitió que estuvo buscando oportunidad en lugares diferentes a Tv Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Anette Michel ha estado medio de la polémica después de que decidió abandonar Tv Azteca y decidiera seguir sus proyectos artísticos con Televisa. La exconductora de MasterChef México compartió una fotografía en la que se le puede ver sin maquillaje, completamente al natural.

Fue a través de su cuenta Oficial de Instagram donde publicó una selfie con un pequeño texto. “Amo la naturaleza”; en la imagen se puede apreciar a Michel posando junto a una planta y también decidió añadir una descripción breve. “¡Agradecida con la vida!”.

Esta fue la foto con la que Anette Michel sorprendió a sus seguidores (foto: Instagram/@anettemicheltv)

La imagen cuenta con más de 30 mil “me gusta” y más de 100 comentarios que destacan la belleza de Anette y lo bien que se ve. “que bonita y bella”, “que hermosa mirada”, “estas muy Bonita Anette”, “estás espectacular” “Eternamente hermosa, rejuvenecida y bella a los 50 años. Buena suerte en la telenovela”, “¿tienes 50? Pasa la receta”, “Hermosa y unos ojos bellísimos”, “Como pocas se ve sin maquillaje”, son algunos mensajes dedicados a la actriz.

Anette ha sido cuestionada por su salida de Tv Azteca, pues dejó de conducir MasterChef México después de 8 temporadas. “Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo”, dijo Anette en el programa Cuéntamelo Ya!

La actriz dijo que estaba muy convencida de su decisión, pues ahora se encuentra grabando la telenovela Volverte a ver, que protagonizará al lado de Brandon Peniche: “Estoy muy contenta porque inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a actuar, algo que ya extrañaba no saben cuánto”.

La conductora recibió buenos comentarios por su participación en "Hoy" (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Llegó un momento en que me dolía mucho esa parte de mi corazón, que anhelaba regresar a las telenovelas porque lo hice muchos años de mi carrera y ahora lo quiero retomar”, dijo la protagonista de Marea Brava.

Anette confesó que su salida se debió a causas ajenas a ella, pues ella pretendía regresar al programa: “Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo”.

“No estoy de acuerdo con los términos y condiciones nuevos y no puedo aceptar. Yo soy una persona muy derecha y siempre he sido de una sola pieza. En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef”, comentó la conductora.

La conductora también participó en el programa "Tempranito" (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Anette también compartió su emoción tras su regreso a la actuación, pues expresó su sentir en esta nueva producción. “Me siento como si fuera mi primer proyecto, estoy con esa misma ansiedad, nervios y entusiasmo. Me siento muy contenta, y más por empezar a trabajar con el señor Sada, que es un encanto de productor”.

Volverte a ver es el nombre tentativo de la telenovela de Ignacio Sada Madero, esta nueva producción es una readaptación del melodrama Viviana, que en la década de los 70 fue protagonizado por Lucía Méndez.

Brandon Peniche, exconductor de Venga La Alegría, será uno de los protagonistas de la historia, mientras que Anette Michel tendrá un papel secundario, pero que tendrá peso y dará forma a la historia que se transmitirá desde octubre de este año a las 16:30 horas por el canal de Las Estrellas.

La actriz ha logrado protagonizar más de 10 telenovelas (FOTO: Instagram/@anettemicheltv)

Peniche contó que la exconductora de MasterChef México mostrará diversas facetas de su talento en esta nueva producción, en la que será su mamá. “Su personaje es espectacular, hace rato estuvimos en trabajo de mesa y lo definió exacto. Es mala, manipuladora”, comentó en una entrevista para Cuéntamelo Ya!

A pesar de que Michel ahora se centrará en su carrera como actriz, aseguró que no descarta regresar en algún momento a la conducción en algún programa de Televisa, ya que siempre estuvo “combinando una cosa con la otra”, y se ha mostrado bastante cómoda haciendo las dos cosas simultáneamente.

