Estas son las razones por las que suspendieron el programa de Arath de la Torre

El actor "tiene bien estudiado" al personaje pues lo ha interpretado en programas como La parodia (Foto: Televisa)

Hace unas horas se anunció que la nueva versión de Dr. Cándido Pérez, protagonizada por el actor Arath de la Torre, no se transmitirá este domingo debido a un reajuste en la programación de la televisora. No obstante, el programa reanudara transmisiones el próximo fin de semana.

Según explicó el también conductor de Hoy, esto se debe a que Televisa transmitirá este domingo la final de la Copa Oro que jugará la selección mexicana de futbol contra el equipo de Estados Unidos.

“Porque somos mexicanos, este domingo cederemos nuestro horario a nuestra selección de futbol en la copa oro contra USA, ¡vamos México!”, explicó Arath desde su cuenta de Instagram.

Además, detalló que el programa Dr. Cándido Pérez regresará el próximo sábado siete de agosto con un maratón que se transmitirá de nueve a 11 pm y el domingo se estrenarán dos nuevos capítulos.

Instagram/@arathdelatorre

Por otra parte, desde su estreno el pasado 18 de julio, la nueva versión del clásico de la televisión de los 80, en donde Jorge Ortiz de Pinedo daba vida al personaje principal, ha recibido cientos de críticas un tanto negativas.

A través de redes sociales, algunos usuarios han emitido comentarios críticos del programa y han dejado ver su descontento con el proyecto y las actuaciones del elenco encabezado por Arath de la Torre, como Cándido; Irán Castillo, como su esposa Silvina y Raquel Garza, como doña Cata, la suegra de la familia.

“Pésimo este nuevo doctor, la verdad Arath siempre ha dejado mucho que desear, para los que tuvimos la dicha y el gusto de ver al verdadero Doc y al elenco original va a ser muy difícil que nos guste esta nueva versión, es pésima y los actores muy sobreactuados”, expresó un usuario en las redes sociales del programa.

El elenco principal cambió completamente y también el guión del programa (Foto: Las Estrellas)

“Dudo mucho que ese esquema de comedia tenga cabida en las generaciones actuales. Y con la gran oferta de entretenimiento de hoy en día dudo mucho que vaya a tener buena audiencia”, “Una mala parodia, ese Arath sólo una copia mal hecha, los chistes me hicieron recordar aquel Cándido tan divertido y nadie va a llenar esa bata, preferiría ver repeticiones”, remataron otros usuarios.

En tanto, los periodistas especialistas en entretenimiento Fausto Ponce y Analú Salazar hicieron un análisis del primer episodio de la comedia: “Cándido era un doctor ginecólogo. Es una serie que estaba basada en una época en donde se permitían muchas cosas que en la actualidad ya son extrañas”, apuntó Salazar en el pódcast que comparten en YouTube

Por su parte, Ponce consideró que si se le quita el ingrediente “pícaro” al programa, quedaría muy poco por rescatar: “Si le quitas todos esos chistes hay una parte muy misógina, muy fuerte, él siempre le tira a la suegra, si le quitas eso, pierde sentido hacerle un remake que se llame Cándido Pérez”.

(Foto: Las Estrellas)

“Están haciendo una especie de remake super flojo, donde no saben cómo tratar el tema de que Cándido es un libidinoso que le encantan las mujeres”, opinó además de señalar un pobre desempeño por parte de Arath de la Torre, quien además se encuentra en medio de la polémica por su desafortunado comercial donde menosprecia el rito de los Voladores de Papantla.

“La esencia de la serie era eso, un doctor que se sabroseaba a todas, tenía en el fondo un buen corazón, bien en el fondo no traicionaba a su mujer, pero todo el tiempo parecía que estaba a punto de engañarla. El cast, siento que Arath de la Torre no es chistoso, que está imitando a Jorge Ortiz, no tiene buen timing, no me gusta. A Irán no le crees, como que no sabe manejar el tono cómico. No es una buena serie y rematas con una mujer que se le insinúa todo el tiempo” concluyó el periodista.

