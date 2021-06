Cómo recibió Andrea Legarreta a Galilea Montijo en “Hoy” tras unos días de ausencia

Galilea Montijo finalmente regresó a Hoy (IG: andrealegarreta)

Galilea Montijo finalmente regresó a una de las transmisiones más populares de Televisa. Luego de una semana de vacaciones en Baja California Sur, la también actriz se presentó para retomar su puesto no sólo como conductora principal de Hoy, sino también de la sección Las Estrellas Bailan en Hoy.

Por supuesto, la cabecilla de conductores de este programa matutino no pudo esconder su emoción. Y es que no es secreto que la relación entre las dos presentadoras es excelente. Por ello, cuando inició la sección de baile, la tapatía reiteró lo mucho que extrañó el programa.

La mesa de jueces integrada por Latin Lover, Lolita Cortés y Andrea Legarreta recibieron con cariño a Montijo. “Mi querida Gali, también te extrañamos nosotros”, expresó el actor y modelo. Mientras que la actriz de teatro y cantante también compartió lo mucho que la echó de menos. Andrea por su parte no tuvo miedo en llamar cariñosamente a su amiga y comadre de conducción: “¡Morenaza de fuego, te extrañamos!”.

Galilea tuvo una cálida bienvenida por parte de sus compañeros, especialmente de Andrea Legarreta (CAPTURA: Las estrellas)

Ya desde que inició la transmisión de ese día, Galilea habló de lo mucho que echó de menos el foro que compartía cada mañana con sus compañeros. “Ya estoy de regreso. Los extrañé muchísimo. Mucha vacación, pero ya. Suficiente”, saludó Galilea, quien lució un pantalón negro y un top blanco con transparencias.

No obstante, a pesar de los comentarios cálidos que hicieron Legarreta y compañía, no hubo ni una palabra por parte de Galilea sobre la presentadora que la reemplazó durante la semana pasada. No hay que olvidar que Anette Michel, ex conductora de Masterchef México, estuvo en la producción de Andrea Rodríguez.

De hecho, durante el último día que la también actriz estuvo en el matutino de Televisa, recibió muchas palabras de apoyo por parte de sus compañeros temporales. “Esta es tu casa, preciosa. Gracias por todo, gracias por hacer brillar más este foro con tu presencia y te esperamos pronto”, dijo Legarreta.

Anette Michel, quien fue la que reemplazó a Galilea por una semana, se despidió entre besos y abrazos de la cuadrilla de Hoy (Foto: programahoy / Instagram)

Anette agradeció mucho por el recibimiento que tuvo por parte de todo el staff de Televisa. Además, mandó saludo a Raúl Araiza, quien no pudo estar presente durante ese programa de viernes. “Muchas gracias. Besos al ‘Negrito’ que no estuvo hoy aquí, pero ha sido amoroso siempre, te quiero. Los quiero”, expresó la ex estrella de Tv Azteca.

Michel logró dividir la opinión del público durante su breve paso por Hoy. En lo que coincidían todos era que la presencia de la ex conductora de Masterchef resultaba agradable. Sin embargo, algunos decían que Anette era “mucho” para un programa como el encabezado por Legarreta; otros parecían indignados, puesto que era la confirmación de que ya no regresaría al popular programa de cocina.

Sin embargo, para desgracia de algunos, la verdadera confirmación vino hace unos días cuando Anette fue entrevista por la revista Quién. En esta conversación, la actriz y conductora aseguró que su etapa en Masterchef México había terminado.

Recientemente Anette confirmó que ya no será conductora de Masterchef México (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Yo lo que quería era hacer algo más que Masterchef. Desde hace un par de añitos ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... (Ahora) tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este universo de oportunidades”, destacó.

Lo que terminó de convencer a Anette de ya no volver a uno de los proyectos más importantes de su carrera fue la opinión de sus fans. En palabras suyas, no haber visto Masterchef era sinónimo de no haber visto a Michel por más de 7 años.

Había gente que a veces la abordaba para preguntarle por qué dejó la televisión. Ante esto, Anette explicaba que no había dejado su carrera y que estaba haciendo de conductora, pero la respuesta era similar: algunos de ellos no veían ese tipo de programas, además de que la preferían en su faceta de actriz.

