Anette Michel sobre su salida de MasterChef: “no me arrepiento ni por medio segundo”

Anette Michel está emocionada por su nuevo protagónico (Foto: Anette Michel / Instagram)

En una entrevista para el programa Cuéntamelo Ya!, Anette Michel habló sobre la difícil decisión que significó para ella dejar TV Azteca y MasterChef, donde participó como conductora ocho temporadas. De la misma manera, contó cómo se siente en su nuevo proyecto en Televisa.

“Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo”, dijo Anette cuando le preguntaron sobre su salida del reality show, el cual fue uno de los proyectos más importantes de su vida.

La actriz y conductora dijo estar convencida de su decisión, pues ahora se encuentra a punto de comenzar a grabar la telenovela Volverte a ver, que protagonizará al lado de Brandon Peniche: “Estoy muy contenta porque inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a actuar, algo que ya extrañaba no saben cuánto”.

La conductora reemplazó a Galilea Montijo en "Hoy" durante una semana (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Llegó un momento en que me dolía mucho esa parte de mi corazón, que anhelaba regresar a las telenovelas porque lo hice muchos años de mi carrera y ahora lo quiero retomar”, dijo la tapatía.

A pesar de que ahora se centrará en su carrera como actriz, Anette dijo que no descarta regresar en algún momento a la conducción en algún programa de Televisa, ya que afirmó siempre haber estado “combinando una cosa con la otra”, y ha manifestado que se siente cómoda haciendo las dos cosas simultáneamente.

La artista también compartió su emoción por su regreso a la actuación, pues dijo que siente los mismos nervios que al principio de su carrera: “Me siento como si fuera mi primer proyecto, estoy con esa misma ansiedad, nervios y entusiasmo. Me siento muy contenta, y más por empezar a trabajar con el señor Sada, que es un encanto de productor”.

Anette Michel salió de MasterChef por diferencias con la producción (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Sobre su salida de MasterChef, Anette ha dicho que se debió a causas ajenas a ella, pues su intención era regresar al programa: “Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo”.

“No estoy de acuerdo con los términos y condiciones nuevos y no puedo aceptar. Yo soy una persona muy derecha y siempre he sido de una sola pieza. En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef”, aseguró la conductora.

Aunque Anette se sintió cómoda en el programa de comida durante toda su estancia, afirmó que desde hace varios años ya buscaba la oportunidad para integrarse a otros proyectos. Hace unos días el programa Hoy le abrió las puertas para conducir el programa durante una semana, ya que Galilea Montijo, la conductora titular, se tomó unos días de vacaciones.

La conductora y actriz fue una de las figuras más reconocidas de MasterChef (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Durante su estadía en el programa, rumores afirmaron que podría quedarse indefinidamente, ya que que Marisol González salió del elenco del programa para centrarse en su familia, pues afirma que sus hijos están en una edad en la que es clave la atención de su madre.

Volverte a ver será el nuevo proyecto de Anette Michel, el cual protagonizará al lado de Brandon Peniche, otro actor que tuvo momentos destacados en TV Azteca y ahora se integra a Televisa. Hace unas semanas, el actor y conductor anunció su salida de Venga la alegría para centrarse en la actuación y “buscar sus sueños”. La producción de Ignacio Sada Madero será una nueva versión de Viviana, famosa telenovela que fue protagonizada por Lucía Méndez.

