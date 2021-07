Andrés García reveló qué va a hacer con sus propiedades antes de morir

Andrés García aseguró que gozará de lo que sus propiedades puedan darle antes de morir, dejando sin propiedades heredadas a sus hijos (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Andrés García en varias ocasiones ha revelado que está preparado para el día en que fallezca, y es por ello que expuso qué hará con sus propiedades cuando muera, pues algunas de ellas no planea heredarlas a sus hijos ni a su familia.

El actor de origen dominicano confesó que él no se estima muchos años más de vida, es por ello que ha comenzado a organizar qué sucederá con su legado después de su muerte, además de que quiere vivir sus últimos años de una buena forma.

En entrevista con el programa Ventaneando, García dijo que pretende vender sus propiedades ya que sus hijos no podrían heredarlas debido a distintos motivos que explicó diciendo:

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”.

Andrés García seguró que vendará sus propiedades antes de morir, contrario a lo que había dado a conocer sobre su testamento, en donde heredó a su familia sus bienes (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Según dijo el protagonista de Pedro Navaja, actualmente es dueño de su famoso ‘’Castillo’', el ‘’Bosque’', la “Laguna” y la casa de Pie de la Cuesta, Acapulco, en donde actualmente vive. Todos estos inmuebles planea venderlos próximamente, incluso en donde reside.

Ya que espera permanecer sobre este plano por menos de cinco años más, la propiedad en la que vive la vendería acordando con el nuevo dueño que le deje habitar ahí durante los años que le restan, hasta su muerte, de esta forma aseguraría una buena calidad de vida para los próximos años.

Y es que el actor ha hecho evidente que desde que comenzó la pandemia por la COVID-19 ha sufrido de problemas económicos, de lo que ya no quiere preocuparse ahora que tiene 80 años, edad de la que espera no propasar por muchos años.

El actor piensa vivir el resto de su vida junto a su esposa en Acapulco. Guerrero (Foto: Instagram @elavisomagazine)

El reconocido actor compartió hace unos meses cómo se sintió al haber llegado a las ocho décadas de vida, aseguró que nunca habría imaginado cumplir esa edad. “Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan”, dijo en entrevista con el programa Sale el Sol.

Agregó que espera no llegar a tener nuevas molestias porque algo que no desea es tener que depender de otras personas para realizar actividades de su día a día. “Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”, expresó García.

También compartió que disfruta el ser autosuficiente y no sabe cuándo es que dejará de valerse por sí mismo, por ello no quiere seguir viviendo más allá de los 85 años.

Roberto Palazuelos es albacea de la herencia de García, además de también gozar de un porcentaje de ella (Foto: Twitter @DQROO)

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, dijo.

Contrario a lo que dijo en Ventaneando, gran parte de sus bienes los heredó a Roberto Palazuelos, reveló el pasado febrero que la repartición correcta de sus bienes quedará en manos del “Diamante Negro”, pues lo nombró albacea, y todo se repartirá de la siguiente forma:

Margarita Portillo (esposa) 20%, Rosa María García (hermana) 20%, Roberto Palazuelos (amigo) 20%, Andrés García (hijo) 15%, Leonardo García (hijo) 15%, Sandra Vale (ex esposa y madre de hijos) 10%.

