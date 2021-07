Aislinn Derbez confesó que no extraña su matrimonio con Mauricio Ochmann

En su más reciente entrega de su podcast, la actriz señaló que no extraña su vida de casada (Foto: Instagram/ aislinnderbez)

Después de casi un año y medio de que la pareja de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaran su superación, la actriz confesó en su entrega más reciente de su podcast La Magia del Caos, que ama todo lo que vivió con el también actor, pero no quisiera volver a ello.

Durante los primeros minutos del video, la hija de Eugenio Derbez reconoció que disfrutó tanto lo que vivió en su matrimonio al grado de no extrañarlo.

“Me quedo tan satisfecha porque sí lo disfruté tanto, estuve tan presente en tantos momentos, di mi cien por ciento todo el tiempo en tantos momentos que ya que estoy fuera de y que estoy en otro nivel, digo ‘No lo extraño, para nada me arrepiento; amo lo que viví y me quedo llena y satisfecha y fueron los momentos más hermosos que viví en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí”, señaló la actriz

No es la primera vez que Aislinn habla de su matrimonio en su podcast (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Mientras la charla fluía al lado de sus invitadas Lety Sahagún y Ashley Frangie, creadoras del podcast Se Regalan Dudas, la protagonista de La Casa de las Flores dejó en claro que gracias a estos buenos recuerdos que guarda de su matrimonio, no tiene ningún tipo de arrepentimiento.

“Eso es bien bonito, cuando sí estuviste presente y sí diste tu 100% ahí es donde no te quedas con ganas y nada más lo recuerdas como ‘qué rico’”, comentó.

Sin embargo, durante otra emisión de su programa del mes de abril, Aislinn se sinceró sobre su separación y reconoció que aunque se dio en el mejor de los términos, fue muy dolorosa su ruptura: “Quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público. Fue desgarrador, para mí fue devastador”, admitió.

La hija de Eugenio Derbez señaló haber dado todo en su matrimonio (Foto: aislinnderbez / Instagram)

Por otra parte, en uno de los capítulos de la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, Aislinn reconoció que la mayor prueba de amor que le pudo dar a Mauricio fue separarse de él.

“Me di cuenta, dije ‘Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo”.

El pasado 21 de julio, el protagonista de El Chema expresó en su cuenta de Instagram lo enamorado que está de su actual pareja, la modelo Paulina Burrola, pues se encuentra en Madrid grabando Sin ti no puedo, al lado de Maite Perroni.

“¡Te extraño! @paulinaburrola. Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle”, escribió el actor.

Ochmann ha dejado claro lo enamorado que se encuentra de su novia (Foto: Instagram @mauochmann/@paulinaburrola)

Por otro lado, Ochmann también mencionó de manera cautelosa la incomodidad que le ha generado todos los rumores y señalamientos que ha tenido que enfrentar luego de que hiciera pública su relación con Burrola el mes pasado.

“Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, miente, difama, agrede y ataca sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad basada en lo que leen o escuchan. Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial tampoco”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: