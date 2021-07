Qué se sabe del supuesto rompimiento entre Jawy y Mane de “Acapulco Shore”

Los fanáticos de Mawy se han cuestionado si la pareja sigue junta (Foto: Instagram/@mawy_juntos)

La pareja de los ex integrantes de Acapulco Shore, Jawy Méndez y Manelyk González, han dado de qué hablar pues después de hace unos meses haberse comprometido, ambos han lanzado una serie de tuits en los que han hecho suponer que su relación ha terminado.

Durante los últimos capítulos de la séptima temporada del reality show de MTV la pareja y sus demás integrantes, simularon lo que sería la boda de los antes mencionados en donde tanto ambos dejaron ver el amor que se tenían.

Fue hasta la última celebración de Manelyk en donde se comprometieron de manera formal. El “Mane Fest 2021″ se llevó a cabo en un hotel colombiano, el cual adecuó sus instalaciones para que la pareja y sus amigos vivieran una experiencia espectacular a la luz de la luna y con una fiesta como las que acostumbran a realizar en sus diferentes aventuras.

Jawy y Manelyk fromaron parte desde la primera temporada de Acapulco Shore (Foto: Instagram)

Las especulaciones de su rompimiento iniciaron después de que el también reggaetonero comenzara a escribir una serie de tuits en el que hacían referencia a que se encuentra pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida: “Yo quería pero no se pudo y hay ciertas cosas importantes de la vida que no basta con que tú las quieras… Confío en la guía de Dios, confío en que todo ahí dentro se repare. Recuerda que aquí seguiré para cuándo eso suceda porque SUCEDERÁ… Para mi más grande amor”, escribió.

Por su parte, Mane habría confirmado el truene con una tajante publicación: “Terminar una relación es como una lipo. Duele, te arrepientes, pero en 3 meses te verás fabulosa”, compartió.

Las especulaciones surgieron por los tuits del también reggaetonero (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@Jawy_AcaShore)

Ninguno de los dos han confirmado nada aún, los usuarios de redes sociales y sus fans suponen que la pareja se ha distanciado, Mane ya ha sido cuestionada al respecto durante sus transmisiones en vivo de Instagram, y muy fiel a sus estilo se negó a dar detalles de su vida: “Yo soy chica reality, mas no vivo del escándalo y para terminar lo que pase o deje de pasar en mi relación es cuento mío”, tuiteó al respecto

Por otro lado, durante su propuesta de matrimonio las imágenes del romántico revelaron el momento en que Mane mostró su anillo de compromiso frente a sus invitados. Estas fueron compartidas en redes sociales y en cuestión de horas han llamado la atención entre todos los seguidores de Acapulco Shore, que ya esperan con ansia la boda de la pareja identificada como Mawy.

Tras la propuesta, la pareja siguió compartiendo con sus amigos cercanos y Mane se mostró muy conmovida por la situación que vivió en su cumpleaños.

La pareja se comprometió en enero pasado (Foto: Instagram)

Jawy le dedicó unas palabras a su novia justo antes de su propuesta y dejó ver el gran amor que le profesa. “Aunque a partir de hoy las cosas no sean iguales ni vayan a ser iguales nunca jamás, quiero que sepas que te amo con todo, todo, todo mi corazón y te lo voy a demostrar”, confesó en sus historias de Instagram.

Mientras que Mane también compartió la buena noticia por el mismo medio: “Me dijo que era por mi cumpleaños, pero me engañó porque no sólo me dio la sorpresa de mi cumpleaños sino que...”, pronunció al presumir su anillo.

“Dijo que sí”, respondió muy feliz el afortunado novio.

