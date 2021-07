Survivor México: qué dijo Gary Centeno sobre sus polémicas

Gary fue uno de los participantes más polémicos (Foto: Instagram/@survivormexico)

Después de que fuera sentenciado al juego de la extinción el pasado 25 de julio y perdiera la competencia, Gary Centeno se convirtió en el sobreviviente número 16 en salir del programa. Actualmente Survivor México se encuentra en sus últimas semanas de transmisiones, por lo que los concursantes se encuentran fusionados en el mismo equipo.

Gary Centeno hizo mancuerna al interior del programa con Paco Pizaña y las actitudes de ambos participantes desataron polémica entre los fans de Survivor, no obstante, el conductor de 33 años aseguró en Venga la Alegría que sólo se trató de una estrategia para avanzar.

“Hay que entender que esto no es un reality de moral donde te contemplan, es de estrategia, yo simplemente jugué así para avanzar, yo estaba consciente de la manipulación y quise jugar así.”, mencionó el ex sobreviviente.

El ex sobreviviente aseguró que todo se trataba de estrategia (Foto:Twitter/@Survivor_Mexico)

Mencionó que sus acciones al interior de Survivor no lo representan, no obstante, se dijo molesto porque lo sentenciaron a él y no a Alejandra Toussaint: “la persona que estuvo ahí no me define en la realidad quién soy (...) el día anterior de la nominación habíamos quedado con las Hienas de que íbamos a votar por Ale, que ella ya no daba más.”, confesó para Kristal Silva, conductora del matutino de Azteca y también ex sobreviviente.

En la recta final de su participación, Gary formó parte de las ‘Hienas’, el nuevo nombre que le dieron a la tribu representada en color amarillo; quienes formaron parte de este subgrupo cuando los participantes fueron fusionados fueron Alejandra y Paco.

Los televidentes de este programa de Azteca comparten en Twitter sus reacciones ante cada capítulo de Survivor, por lo que de inmediato, notaron que cuando se despidió, Gary evitó saludar a Fernando, al respecto, el ex participante afirmó lo siguiente: “Me pareció un tipazo, pero es demasiado moldeable”.

En varias ocasiones Gary explicó que sus actitudes fueron una transformación “nadie conoce lo que pasa uno al estar ahí adentro, lo vulnerable que nos volvemos”. En cuanto a su camaradería con Paco Pizaña, reconoció que se trató de una amistad genuina y que incluso le advirtió que lo nominaría de ser necesario.

Gary Centeno y Paco Pizaña hicieron mancuerna al interior del programa (Foto: Instagram/@survivormexico)

Las polémicas que protagonizó Gary fueron las siguientes:

En las primeras semanas cuando todavía era de Halcones, tuvo una discusión con una de sus compañeras y se tocó la entrepierna por encima de su pantalón mientras le gritaba a Bella de la Vega, seña que muchas personas consideraron ofensiva.

Después, en el episodio del 4 de junio, este concursante le bajó los pantalones a Memo Dorantes durante una competencia con tal de ganar.

Dentro de la tribu representada con color verde, Paco, Pablo, Gary, Adianez y Natalia clasificaron a su equipo y dieron a entender que el resto de la tribu no tenía la misma fortaleza que ellos. Al sub grupo le denominaron Dream Team y realizaban la mayoría de las pruebas, hecho que provocó discusiones y un ambiente tenso dentro de la tribu.

Paco y Gary hicieron trampa y los fans lo señalaron (Foto: Twitter)

Cuando lo cambiaron junto con Paco a la tribu Jaguar, se molestó con Adianez porque se quedó en su equipo original junto con los mangos que él había recolectado y discutió con ella cuando los intentó reponer.

Finalmente durante la transmisión de Survivor México el 14 de julio, los televidentes del programa señalaron en Twitter que Gary y Paco no se taparon los ojos totalmente para una prueba.

Según los fans, tanto en la transmisión como en las fotos que subió Survivor a sus redes, era evidente que las gafas no les cubrían la vista sino que las traían en la frente. Esto provocó que su tribu tuviera ventaja al ganar la recompensa de esa semana.

