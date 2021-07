“Está hundiendo a las hienas”: los memes más divertidos de la actuación de Cyntia en Survivor

Foto: Survivor México

Después de la última emisión de Survivor México internautas reaccionaron a la participación de la concursante Cyntia Gonzáles, quien con destreza se ganó el aplauso de las audiencias, quienes ya vaticinan que llegará cómodamente a la final del reality.

“Paco perdiendo por tramposo y la estrategia de Cyntia siendo la mejor hasta el momento”, es uno de los mordaces comentarios que se pueden encontrar en redes sociales.

Imagen: Twitter @Christian_Yaet

En redes sociales, la atleta se hizo tendencia por mandar a sentencia a Paco Pizaña a eliminatorias e influir en la nominación de Gary.

“Cyntia y Julio ganando inmunidad. Cyntia haciendo la jugada y hundiendo a las hienas. Paco yendo directo a eliminación por tramposo y luego Fernando queriendo agarrar una víbora”, se lee en Twitter después de la polémica estrategia.

Imagen: Twitter @Alexis_P_G

Este domingo 25 de julio, durante el ya aclamado consejo tribal, los sentenciados fueron Alejandra Toussaint con 4 votos y Gary Centeno con 5 votos.

El resultado provocó que ambos integrantes de las denominadas “Hienas” se fueran al duelo de eliminación.

Para conocer a los otros sentenciados, Carlos Guerrero, conductor del programa, señaló que Cyntia y Julio, dueños de los collares de inmunidad, se hicieran cargo de esta tarea.

Imagen: Twitter @Fernand31625517

Julio Barraza se encargó de mandar a duelo al popular Sargento Rap, quien tomaría el lugar de Alejandra en la competencia final. El motivo que se expuso es que el rapero ha bajado su “rendimiento en la competencia”.

“La verdad no me importa lo que haya decidido, él siempre es así y ahora me tendré que rifar como siempre lo he hecho”, contestó Sargento Rap.

Por otro lado, Cyntia González de manera contundente envió a Paco Pizaña a jugarse su permanencia en su primer duelo de eliminación.

Imagen: Twitter @BrendaChatu

“Cyntia tomó esa decisión con la visera, pero considero que este duelo será de lo más increíbles, de los más picantes”, declaró Paco en el consejo tribal al recibir la noticia de su sentencia.

Posteriormente, en la arena de eliminación, “El Warrior” explicó que la actividad era un ejercicio de “resistencia y equilibrio”, ya que los participantes tenían que mantenerse sobre una base y colocar con las manos una piezas de madera sobre un tronco.

Sargento, Gary y Paco luchaban por mantenerse en la competencia y conforme transcurría el tiempo la dificultad subía de nivel.

Foto: Survivor México

Hubo un momento de la competencia en la que los guerreros tenían que colocarse únicamente en una pierna y seguir sosteniendo las piezas sobre el tronco, una posición sumamente incomoda.

Minutos después, la competencia se ponía más recia y solamente tenían que sostener las piezas con las yemas de los dedos.

El primero en caer fue Gary Centeno, quien ya no pudo mantenerse y dejó tirar sus piezas. El segundo fue Sargento Rap, pero la producción se enteró que Paco hizo “trampa” y mantuvo las piezas con la mano completa, acción que lo mandó a enfrentarse contra Gary.

Todo estaba en el aire, pues el eliminado de esta semana se encontraba entre Gary y Paco, integrantes de las “Hienas”.

Foto: Survivor México

Al final, la dificultad de la prueba y el agotamiento provocó que el eliminado del cierre de la semana 16 fuera Gary Centeno.

“Estoy muy agradecido con dios y él decidió que saliera en esta ocasión. Hoy me voy agradecido con todas las personas que conocí y me voy con la cara en alto”, declaró Gary antes de irse de la competencia, el reality más popular de la televisión mexicana.

En la emisión más reciente, Pablo Martí le preguntó directamente a Cyntia González sobre su elección del equipo a lo que ella confirmó que todo fue parte de una estrategia. Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los once sobrevivientes que se enfrentarán por el collar de inmunidad individual.

Foto: Survivor México

Los sobrevivientes desean portar el collar de inmunidad individual, en esta ocasión se pondrán en disputa dos collares. Los participantes de Survivor México se enfrentaron en cinco arduas batallas para determinar a un ganador absoluto, Julio Barraza obtuvo su séptimo collar.

Paco Pizaña, Gary Centeno y Pablo Martí han notado que Julio Barraza ha tenido un alto desempeño en las pruebas. Sargento Rap reveló ante cámaras que sintió frustración al no poder llegar a la fase final de la prueba.

Cyntia González se reunió con Julio Barraza para pedirle que Paco Pizaña sea sentenciado directamente al juego de extinción. Cyntia tiene la creencia que Paco manipula a los demás sobrevivientes y quiere que él sienta miedo del duelo de extinción.

