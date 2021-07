“Me preocupa”: Yadhira Carrillo pidió que vacunen a Juan Collado contra COVID-19

Juan Collado se encuentra privado de su libertad desde 2019 (Foto: Telemundo/Cuartoscuro)

Yadhira Carrillo teme por la salud de su esposo Juan Collado Mocelo, quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde hace más de un año. La actriz de telenovelas como La otra le pidió a las autoridades que agilicen el proceso de vacunación contra COVID-19 en los centros penitenciarios, pues al momento el abogado acusado de asociación delictuosa no ha sido inoculado pese a su edad.

Y es que en una de sus acostumbradas visitas al centro penitenciario, la también exreina de belleza comentó a la prensa que le preocupa en demasía la salud de su esposo, conocido como “el abogado de la mafia del poder”, quien se encuentra en espera de las deliberaciones en torno a su caso en el que también se le acusa de lavado de dinero y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Yadhira contó que en cuanto sepa cómo será el proceso de vacunación al interior del penal se lo hará saber a la prensa: “Sé que en los reclusorios están empezando ya con el tema de las vacunas, no sé cómo van a llevar a cabo las fechas, ni tengo conocimiento, pero en cuanto lo tenga con mucho gusto se los comparto”, señaló.

Es habitual que Carrillo atienda a la prensa durante sus visitas al Reclusorio Norte (Foto: Captura de pantalla)

Y aunque Collado se encuentra aislado de la población general del Reclusorio, la modelo aseguró que no deja de sentirse preocupada ante el hecho de que pueda contraer la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, ya que éste “está en el ambiente”:

“Sí es (peligroso) porque tienen que bajar a notificaciones y este tipo de cosas, si de algún modo está en el ambiente, para todos es riesgoso siempre, hay que procurar vacunarse todos” añadió.

La actriz quien también ha mostrado su altruismo con perros callejeros, a quienes ha ayudado a encontrar un hogar aseguró no tener miedo a ser investigada por el gobierno o a que las autoridades mexicanas le intervengan sus dispositivos personales debido a la complicada situación jurídica que enfrenta Juan, a quien se le relaciona directamente con corruptelas atribuidas al expresidente Enrique Peña Nieto, su gran amigo.

Carrillo ha expresado que la situación de Collado es "una dura prueba" y confía en su inocencia (Foto: Archivo)

“No pasa nada, aunque así fuera, no pasa absolutamente nada, es para que sepan quién es quién, eso es muy importante”, finalizó.

Por otra parte, hace unas semanas, Leticia Calderón, exesposa del abogado y quien ha tenido una rivalidad mediática con Yadhira, expresó en qué términos está su relación con la ex miss de belleza. Sobre la posibilidad de trabajar con ella en algún proyecto actoral, la madre de los hijos de Juan Collado dejó ver su renuencia:

“Toda mi vida he tratado de ser pacífica. Cuando Juan me dejó, a lo mejor el primer mes fue ríspido, estaba enojada, por supuesto, estaba dolida. Me costó un mes”, confesó al periodista de espectáculos Lucho Borrego para el programa Suelta la sopa.

Lety Calderón con sus hijos y Juan Collado (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

A pesar de ello, la actriz de telenovelas como Esmeralda ha declarado en varias ocasiones que continúa su vida sin resentimientos y con la disposición de llevar un trato cordial y respetuoso con el abogado y su actual esposa.

Cuando Borrego cuestionó a la protagonista de Imperio de mentiras si trabajaría a lado de Carrillo, respondió que en caso de ser necesario, no se negaría, pero eso no significa que habría una tregua de por medio.

“Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita. Si hay una necesidad de hacerla, lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir ‘Ay ‚sí, mañana la pongo en la lista de Navidad’”, aseguró Calderón, quien ya le ha contado a sus hijos los delitos por los que se le acusa a su papá.

