Yadhira Carrillo respondió a Leticia Calderón: qué dijo sobre los supuestos sobornos de su esposo a la prensa

Nuevas declaraciones encontradas entre Yadhira Carrillo y Leticia Calderón surgieron recientemente. Y es que la madre de los hijos del abogado Juan Collado, quien se encuentra bajo proceso penal en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, declaró hace unos días que Collado había hecho pagos en su momento a la prensa para que los reporteros hablaran bien en sus notas acerca de Carrillo, con quien inició una relación después de separarse de Calderón.

Y es que la controversia acompañó a la pareja desde los inicios de su relación, pues en su momento Leticia Calderón declaró a los medios que su esposo comenzó a cortejar y salir con la modelo aun estando casado con la protagonista de telenovelas como Esmeralda y Valeria y Maximiliano.

El recién iniciado noviazgo causó conmoción entre el público también por el hecho de que Juan habría sido infiel a su entonces esposa, con quien formó una familia en la cual procreó a dos hijos, hoy adolescentes. Por su parte, Yadhira ha declarado que ella se enamoró de un hombre separado, con lo que se ha defendido de los señalamientos que la apuntan como “roba maridos”.

Sobre la reciente acusación de Leticia, sobre los supuestos sobornos a la prensa, Yadhira calificó de ridículas esas declaraciones y expresó que no se enfrasca en los dimes y diretes que aparecen en los medios de comunicación: “No veo la televisión, no sé qué dijo. Imagínense (si eso fuera cierto)”, comentó la actriz en tono de burla ante los reporteros que habitualmente la abordan en sus visitas penitenciarias a su marido.

Carrillo puntualizó que no responderá a situaciones relacionadas con la ex de su esposo, y que para ella sólo tendrá palabras y pensamientos de cariño y educación: “No tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo”.

La actriz, quien se mantiene alejada de los escenarios y los foros de telenovelas, también habló sobre el revuelo que causó en el mes de febrero cuando trascendió que presuntamente Juan Collado se alimenta en la cárcel únicamente de platillos gourmet.

Y es que en aquella ocasión Carrillo reveló que le había le llevó a su esposo fabada española, croquetas de jamón serrano y albóndigas de robalo, comentario que causó suspicacias y se comentó que el abogado, quien cumple un proceso por sus acusaciones de asociación delictuosa y es conocido como “el abogado de la mafia del poder”, únicamente se alimentaba con productos de lujo.

En torno a esa información, Yadhira explicó que en aquella ocasión se trató de un menú especial preparado para una fecha en concreto, para la cual ella se preparó para brindarle una sorpresa a su esposo en la prisión, y destacó que Collado sigue una dieta más sencilla.

“Recuerden que esa vez era 14 de febrero y fue un día especial, no es que él coma así siempre. Él es muy sencillo para comer, le gusta su caldito de pollo”, destacó la también modelo y ex reina de belleza.

Ésta no ha sido la primera vez que Yadhira Carrilo hace alguna declaración controversial sobre la antigua familia de su esposo Juan Collado: en noviembre pasado le pidió a la madre de los hijos de su actual pareja que se “tocara el corazón” para que su papá pudiera ver a sus hijos.

“Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí ya no los puede ver. Que se toque el corazón para que permita que vengan los chiquitos a verlo porque él lo necesita”, dijo la actriz mexicana ante los medios.