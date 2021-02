“Mamá, ¿qué es lavado de dinero?”: así habla Leticia Calderón con sus hijos sobre el proceso contra Juan “N”, su padre

Lety Calderón procreó dos hijos al lado de Juan "N", quien ahora es pareja de Yadhira Carrillo (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

Leticia Calderón admitió que a últimas fechas su relación con Juan “N”, su ex esposo y padre de sus hijos, es cordial y se ha estrechado más últimamente, pues es que gracias a un familiar del abogado que se encuentra encarcelado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz pudo acceder a un lugar en un hospital en la segunda semana de enero cuando sufrió los estragos de su infección por coronavirus.

La actriz de telenovelas como Esmeralda destacó que la relación de sus hijos Luciano y Carlo con el hombre señalado en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien se encuentra al interior del centro penitenciario en espera de los avances en torno a su caso, nunca ha dejado de ser cercana.

“Habló muy seguido (por teléfono), primero por lo de mi COVID, habló el 14 de febrero, habló por lo de la muerte de mi papi, ayer habló. Yo es lo que le agradezco, que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlo. Un hijo siempre va a necesitar a su papá y a su mamá, es una tontería estar peleado o tomar a los hijos para algún un interés de ambas partes”, expresó la intérprete en entrevista telefónica para Ventaneando.

Calderón ha declarado que la relación entre su ex esposo y Yadhira Carrillo comenzó cuando aún estaba casada con el padre de sus hijos (Foto: Instagram)

Calderón aseguró que no depende económicamente de su ex esposo, siendo que el procesado se encarga de la manutención de los jóvenes, y destacó que “nunca le interesaron” los bienes materiales.

“Si hay algo que yo le he pedido a Juan es que esté cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido, yo no necesito nada, afortunadamente trabajo desde muy pequeña, he ahorrado, no soy una persona que necesite cosas materiales, no me interesa, nunca me ha interesado”, reiteró y recordó que los años que duraron unidos en matrimonio estuvo enamorada de él: “Cuando nos separamos yo no le pedí absolutamente nada, porque nunca estuve con él por eso, estuve con él por amor”.

Actualmente Luciano y Carlos tienen 17 y 16 años. Según la actriz ya han preguntado cuál es la situación judicial de su padre (Foto: Instagram)

Juan “N” fue encarcelado tras una investigación por parte de la justicia mexicana sobre el abogado pues desde hace algunos años el empresario Hugo Bustamante lo había denunciado por la compra irregular de un predio de su propiedad en Querétaro, por la sociedad financiera popular Caja Libertad, de la que Collado era el presidente y se ostentaba como propietario. Sin embargo, la investigación judicial arrojó que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari eran los verdaderos dueños del organismo, que se habría creado para lavar más de 150 millones de pesos.

En la década de los 90, Collado defendió a Raúl Salinas de Gortari acusado de enriquecimiento ilícito y del homicidio del político Francisco Ruiz Massieu, permaneciendo al frente de su defensa hasta su liberación en 2005. Al respecto de la situación judicial de su ex esposo, la actriz contó cómo maneja el tema con los jóvenes de 17 y 16 años:

Es público que Juan "N" y Enrique Peña Nieto guardan una relación cercana; de hecho, el ex presidente priista fue uno de los invitados a la boda de la hija del abogado (Foto: Archivo)

“Todo es muy público, ya no hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos. (Me dicen) ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’ (y les digo) ‘Pues no sé, vamos a ‘gugulearlo’ y vamos a investigarlo, y no juzgamos, no culpamos, no opinamos, porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada, pero yo siempre les he dicho ‘con los tuyos con o sin razón’, tienes que estar y además es tu padre y lo respetas, el día de mañana si tú tienes alguna pregunta se la harás a él y son cosas que yo no puedo contestar, yo contesto lo que está en mis manos.”, destapó.

Respecto a las visitas que quien ha sido llamado “el abogado de la mafia del poder” puede recibir actualmente en el centro penitenciario, Calderón aseguró que se han visto reducidas.

“Justo ayer me explicaba Juan que ahorita restringieron mucho las visitas, sólo puede entrar una o dos personas y sus abogados, por toda esta cuestión del COVID también que no ha visto ni a su mamá ni a sus hermanas”, finalizó.

