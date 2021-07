Gustavo Adolfo Infante señaló a Sergio Mayer como uno de los culpables de la muerte de Édgar Ponce

Gustavo Adolfo Infante nuevamente intenta desmentir a Sergio Mayer después de su pelea la semana pasada (Foto: Cuartoscuro)

Después de la pelea que Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer protagonizaron en vivo, el periodista de espectáculos volvió a señalar al diputado por otro presunto crimen, pero ahora lo culpó de haber sido él el culpable del fallecimiento de Édgar Ponce hace 16 años.

A través de su cuenta de Twitter, Infante retomó algunos de los temas que iniciaron el encontronazo que tuvieron hace una semana en De Primera Mano, asegurando que Mayer sí estuvo envuelto en las ganancias de José José por cobrar sus regalías.

El periodista citó un tuit en el que se muestra una entrevista telefónica de De Primera Mano a Laura Núñez, amiga y representante del “Príncipe de la canción”, en ella se desmiente la versión de Mayer, según la cual él ayudaba económicamente a José José y por ello lo que le daba no era parte de las regalías.

Sergio Mayer aseguró en "De Primera Mano" que él no cobraba regalías de José José, sino que el dinero que le entregaba era una ayuda económica que sacaba de sus propios bolsillos (Foto: Twitter Captura de pantalla)

Núñez aseguró que el cantante nunca necesitó del dinero de Sergio y sí eran regalías lo que cobraba, aunque desconoce de qué.

Por otra parte, retomó parte del video de Escorpión Dorado con el diputado, en donde Mayer recordó que quien atropelló a su compañero de Sólo para Mujeres, Édgar Ponce, fue puesto en libertad por no haber encontrado pruebas suficientes para imputarlo por homicidio premeditado.

El periodista escribió: “Mayer era su patrón. Él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenían ningún permiso para grabar. Y ahora resulta que no lo supera??? Me sorprende más cada día este ‘legislador’”.

Gustavo Adolfo señaló a Mayer como el primer culpable de la muerte de Édgar Ponce (Foto: Captura de pantalla)

Ponce falleció el 5 de mayo de 2005 tras haber sido atropellado en una avenida de la Ciudad de México. El elenco de Sólo para Mujeres había salido de las inmediaciones de Televisa para grabar promocionales del show. Todos los integrantes iban lento y en fila, pero un automóvil se les fue acercando como si no los pudiera ver, aceleró y terminó arrollando a nueve de los 11 bailarines.

Sergio Mayer con el Escorpión Dorado sacó a colación el nombre de quien atropelló a sus compañeros, pues no está de acuerdo con cómo actuó la justicia a favor del imputado, pues sólo pagó una fianza y fue dejado en libertad, por lo que pidió que el público no olvide el nombre del culpable.

Otro de los temas que recuperó Infante fue otro video de De Primera Mano, en donde recuerdan que Mayer lo denunció por difamación tras sacar a relucir que en el libro Los Señores del Narco, en donde Anabel Hernández acusa al actor de estar ligado al crimen organizado. Cito estas imágenes escribiendo “Que tal??? De risa”.

Sergio Mayer habría demandado a Gustavo Adolfo Infante por sacar a relucir las acusaciones que señaló Anabel Hernández en "Los Señores del Narco" en su contra (Foto: Twitter / @SergioMayerb)

Infante lo contrademandó, pero ninguno ganó su demanda, pues supuestamente habrían llegado a un acuerdo porque ambos ya habían perdido algo por la polémica que en su momento surgió.

Aunque el conflicto entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante lleva varios años, la semana pasada fue invitado a De Primera Mano y más de la mitad del programa se dedicó a que el diputado aclarara todos los rumores en los que se ha visto envuelto.

Poco a poco, ambos comenzaron a intentar que su voz se escuchara por encima del otro, lo que llevó a que se molestaran por su comportamiento. Mientras Mayer acusó a Infante de manipular la información que presenta en su programa en contra de él, además de llamarlo “mezquino”, el periodista defendió que el diputado es corrupto y se aprovecha del poder que tiene con su cargo para hacer tráfico de influencias.

Desde entonces, el comunicador ha mantenido sus acusaciones, desmintiendo los argumentos con los que se defendió Mayer en De Primera Mano.

