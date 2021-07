El exótico atuendo de 5 mil dólares por el que criticaron al Potrillo

Alejandro Fernández recibió críticas por su forma de vestir y el precio de sus prendas y accesorios (Foto: Instagram/@alexoficial)

Alejandro Fernández nuevamente sorprendió a su público durante su estadía en España, pues ahora se mostró en redes sociales con ropa por la que lo criticaron debido al precio de cada prenda que portaba y por la forma en que lucía con ella.

Ayer el “Potrillo” compartió algunas fotografías en donde se le ve caminando por una pequeña pista de algún aeropuerto, rumbo a lo que pareciera ser un jet privado. “Todo en la vida es actitud, no se trata de lo que ocurre, si no de cómo lo afrontas!!!”, escribió en su publicación.

En la sección de comentarios sus seguidores le enviaron los mensajes comunes de felicitación por cómo luce o simplemente saludos, pero no faltaron aquellos que lo criticaron por utilizar un excéntrico conjunto de la lujosa marca Dolce & Gabbana.

Así vistió el "Potrillo", sorprendiendo a los internautas (Foto: Instagram/@alexoficial)

“Será carísima esa ropa pero es horrible. Tú estupendo pero sin esa ropa!!”, “Se le olvidó cambiarse la pijama”, “Wtf are you wearing. Son pijamas?!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los que internautas criticaron a “Alex”.

A pesar de que el artista suele utilizar ropa de este tipo de marcas, antes no se había mostrado orgulloso de cómo se vestía o qué portaba, por lo que el hecho de que haya preferido presumir un conjunto activewear a cambio de ropa casual, sorprendió.

Sudadera que el "Potrillo" portó (Foto: Captura de pantalla/D&G)

Y es que el atuendo que lució ayer el Potrillo consiste en una sudadera de D&G de USD 1,345 en su precio normal y USD 807 (16,255 pesos mexicanos) con el descuento que actualmente tiene la marca en su sitio web.

El pantalón, de la misma marca y con el mismo patrón que la prenda superior, tiene un costo de USD 687 con descuento, lo que equivaldría a cerca de 14,000 pesos mexicanos y, sin él, USD 1,145 (23,064 pesos).

Pantalones activewear que Alejandro lució en sus fotos (Foto: Captura de pantalla/D&G)

Sus botas Monolith Combat de piel y nylon son de la exclusiva marca Prada. Este calzado, según el sitio de la marca, tiene un precio de EUR 1,100, que son 26,140 pesos mexicanos, según el precio de esta divisa hoy.

Alejandro también porta algunos accesorios que se sumarían a su costoso outfit. Su pequeña mochila es de la marca Off-White y ronda entre los 10,000 y 12,000 pesos mexicanos, de acuerdo con el catálogo de la marca. Sus audífonos Beats, los cuales los porta en su estuche, podrían costar hasta 7,000 pesos, reveló su catálogo en México.

Potrillo portó las ya famosas botas de Prada (Foto: Captura de pantalla/Prada)

En total, de lo que se logra ver en su OOTD, el “Alex” viste con mínimo 65,000 pesos mexicanos; agregando sus accesorios, y respetando los precios originales, la cifra podría ascender hasta a más de 90,000 pesos.

Hace un mes los seguidores del hijo de Vicente Fernández también se sorprendieron cuando el cantante se presentó en su cuenta de Instagram con un singular cambio de look. Alejandro pretendía comenzar a promocionar su nueva colaboración, pero le llovieron críticas.

En la imagen Alejandro Fernández aparece con las patillas peinadas en curva hacia arriba y una notable reducción de cabello, desde hace tiempo el intérprete de Me dediqué a perderte se ha mostrado con su cabello sin teñir sus canas, no obstante, es la primera vez que muestra este estilo donde además, se decoloró el cabello para que luciera parejo y plateado.

Así lucía la nueva imagen de Alejandro Fernández (Foto: Instagram/@alexoficial)

“No me gusto ahora ese corte jefe”, “Ese pelo mmm” y “Ay Potri ese look no me late” escribieron algunos internautas.

El día anterior al anuncio de su colaboración con Antonio José, este cantante ya había subido una fotografía, de igual manera, recibió diversas críticas por su nueva imagen, pero pronto hizo ver que había sido sólo un cambio temporal, pues actualmente luce su característico corte de cabello.

