Ana Bárbara respondió a Miguel, el joven en situación de calle que sobrevivió al accidente de la Línea 12 del Metro

La artista le dedicó a "Angie" la canción "Fruta prohibida". (Foto: @anabarbaramusic/ Instagram)

La cantante Ana Bárbara le mandó un mensaje de agradecimiento a Miguel Ángel, quien prefiere que se le llame “Angie”, el joven en situación de calle que sobrevivió al accidente que ocurrió en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

“Mi querido Miguel Ángel, Angie, finalmente sí me llegó tu mensaje lo cual agradezco mucho. Es un poco difícil para mí dirigirme a ti porque sé que te reencontré después de una tragedia que estamos viviendo todos, todos lo que sentimos a nuestro México, a nuestra gente”, se le escuchó decir en un video que compartió a través de Instagram.

“Sin embargo, pues te reencontré y te volví a ver. Y para mí todos los seguidores, alguien en que dejé un pedacito de amor, un pedacito en su corazón, pues es también un pedazo de mi alma. Y te quiero dedicar un cachito de esta canción”, dijo la grupera con guitarra en mano.

Ana Bárbara interpretó su tema “Fruta prohibida”, canción que habla sobre un reencuentro con un viejo amor.

Un día después del accidente que paralizó a todo el país, se dio a conocer el testimonio de “Angie”, en donde narró cómo fue que logró sobrevivir al derrumbe de la trabe.

Córdova es una persona en situación de calle que solía dormir debajo de la estación del Metro Olivos, por lo que ese día ya había terminado su jornada laboral y se encontraba descansando cuando la estructura se vino abajo.

El joven contó cómo fue que él y sus compañeros alcanzaron a huir del lugar antes de que el concreto y el metro cayeran sobre ellos, lo que les generó mucho pánico, además de que les quitó el lugar donde solían pernoctar.

El fuerte relato de “Angie” se hizo viral rápidamente, por lo que la gente comenzó a buscar la manera de encontrarlo para poder apoyarlo.

Infobae

En una entrevista realizada posteriormente, “Angie” dio conocer detalles de su vida, y confesó que una de sus mayores ídolos es la cantante de música regional mexicana.

“Y si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo. Le dije que este loco no se raja”, exclamó Córdova en la entrevista.

“A Altagracia la conocí en el jaripeo de Monterrey, a mi guapa hermosa grupera, Ana Bárbara”, relató para el medio digital Ruido en la Red.

“Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo, chula. Ese es el nombre original de Ana Barbis, Altagracia”, compartió “Angie”, pues el nombre original de la cantante es Altagracia Ugalde Mota.

"Angie" conoció a Ana Bárbara en una presentación en Monterrey. (Foto: @anabarbaramusic/ Instagram)

“Con ella viví experiencias muy hermosas, que lo que no viví en su momento de niñez, ella me los dio y me los recompensó a los 16 años. Con mucho respeto, fue mi gran madre después de la otra”, confesó el sobreviviente del accidente.

Los internautas se encargaron de hacerle llegar ese importante mensaje a Ana Bárbara a través de las redes sociales, además de que los mensajes de apoyo y sorpresa no faltaron.

En una entrevista con Javier Poza, Ana Bárbara confesó que no recuerda el momento en el que conoció a “Angie”, pero agradeció sus palabras y gestos.

Miguel Córdova, "Angie", es un sobreviviente del accidente de la Línea 12. (Foto: Captura de pantalla / Ruido en la Red)

“El hecho específico no, lo siento, pero sus palabras y su forma de dirigirse a mí, que las agradezco que yo haya sembrado una semillita de amor y de esperanza en un jovencito. Según yo tengo entendido ahora tiene 36, entonces si tenía 16 estaba a punto de ser mamá por esa época”, recordó la intérprete de Bandido.

“Sí, lo que él dice sí sé que lo hago con otros amigos, personas, fans o gente que han estado en situaciones muy complicadas y que después me lo recuerdan”, compartió, pues contó que ella suele dar apoyo a quien lo necesite.

“Esto fue hace 20 años, seguramente algo de que se fue de su casa y yo le dije ‘Échale ganas, mi rey’”, intentó recordar la artista.

SEGUIR LEYENDO: