MasterChef Celebrity México: cuándo se estrenará el programa

MasterChef Celebrity México anunció su estreno con todos sus concursantes, jueces y su conductora (Video: Twitter/@MasterChefMx)

Las grabaciones de la versión para los famosos del programa culinario más famoso del mundo, MasterChef Celebrity México, iniciaron hace unas semanas, por lo que los integrantes, los chef jueces y la conductora ya fueron presentados; hoy finalmente se anunció la fecha de estreno de uno de los programas más esperados de TV Azteca.

Mediante la cuenta oficial de MasterChef en México se anunció que el estreno de esta nueva edición será el próximo viernes 20 de agosto, el programa será emitido como sus pasadas temporadas mexicanas, a través del canal principal de la televisora del Ajusco, Azteca Uno, y a las 19:30 horas.

En el corto promocional, los artistas se presentan en compañía de los jueces con su respectivo mandil, el cual usarán durante las semanas que permanezcan en la competencia, el máximo será de nueve, según comentó Rebecca de Alba en entrevista con Ventaneando.

"MasterChef Celebrity México" comenzará emisiones el próximo 20 de agosto a las 19:30 horas por Azteca Uno (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Los integrantes de esta versión especial del programa culinario se compone de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, “4 actrices, 2 actores, 5 cantantes, 1 árbitro, 1 fitness coach, 1 diseñador de moda, 1 influencer, 1 comediante, 1 poliatleta, 1 periodista y 3 conductores de televisión estarán concursando cara cara por el primer lugar”, se lee en el sitio web de Azteca Uno.

Alicia Machado, Jorge Aravena, Patricia Navidad, Stephanie Salas, David Salomón, William Valdés, Tony Balardy, Germán Montero, Laura Zapata, José Joel, Javi Vázquez, Daniela Alexis ‘La Bebeshita’, Aida Cuevas, Dalú, Mauricio Islas, Laura Flores, Matilde Obregón, Jimena “Choco” Pérez, Aristeo Cázares y Francisco ‘Paco’ Chacón serán los competidores.

MasterChef México no será conducido nuevamente por Anette Michel ya que decidió abandonar TV Azteca. Quien se unirá como presentadora para esta emisión es Rebecca de Alba, quien anunció su regreso oficial a la televisión mexicana con emoción:

Rebecca de Alba será la nueva presentadora de MasterChef, siendo este su regreso a la televisión mexicana (Foto: Instagram/@masterchemx)

“Aquí van a explotar las cocinas. Hay de todo, el artista en general es muy temperamental, cada uno tiene una personalidad que no puedo revelar nombre por nombre, pero cada uno tiene una personalidad tan diversa, cada uno sabe cocinar o por lo menos tiene una base importante, y entonces es eso: la emoción, el reto, el hecho de que el público quiere mucho este programa”.

A través de la cuenta oficial del reality, también se dieron a conocer los jurados, quienes serán los ya mismos de la última temporada de MasterChef México: chef Herrera, chef Betty y chef José Ramón, esta vez nuevamente se unirá el chef Fernando Stovell, aunque su participación posiblemente será ocasional, como en las pasadas emisiones, pues no está en el corto promocional.

Entre otros de los detalles que se saben del programa, Sylvia Pasquel la semana pasada reveló que su hija Stephanie Salas será la ganadora de dos de los primeros retos. Según relató la actriz, su hija es una fuerte competencia debido a que se ha preparado en Barcelona y es una amante de la cocina.

Serán 20 integrantes los que comiencen esta nueva versión de MasterChef en México (Foto: TvAzteca.com)

Por otra parte, Paty Navidad anunció a través de sus redes sociales que, contrario a lo que se pensó por su postura sobre la enfermedad COVID-19, ella no se vacunó.

“A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. [...] Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

En esta emisión participará Alicia Machado, una de las participantes que acaba de ser descalificada y que fue una de las menos queridas de la edición colombiana de la misma versión del programa.

