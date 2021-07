Cuál era la principal preocupación de José Manuel Zamacona, líder de Los Yonic’s, antes de morir

José Manuel Zamacona Jr. continuará con la herencia de su padre (Foto: Twitter/@visita_chiapas)

José Manuel Zamacona dio positivo a COVID-19 el 23 de mayo, atendió su enfermedad y volvió a su casa, pero dos días después el cantante empezó a sentir que no podía respirar por lo que tuvo que ser hospitalizado el 27 de mayo y falleció el 4 de julio. En una entrevista para TvyNovelas su hijo José Manuel Zamacona Jr. confesó cuáles eran las preocupaciones de su papá antes de morir.

José Manuel reveló a la revista mexicana que su papá pensaba sobre el futuro de la agrupación y el bienestar de su familia. “El siempre fue un líder nato, entonces le preocupaba mucho la situación de ver cómo estábamos manejando todas las cosas; yo le dije que todo está marchando bien, y decía que cómo le íbamos a hacer si él tenía que estar seis meses en reposo. Eso es lo que lo traía un poquito preocupado y me preguntaba mucho por sus nietas, que yo creo que son las personas que más quiere en este mundo; como no podía hablar mucho me decía: ´¿Y las chiquitas cómo están?´, me pidió que cuide mucho a mi mamá y que no la deje sola.”

El líder de Los Yonic's había participado hace tiempo en "Bailando por un sueño" (Foto: Instagram/@yonicsoficial)

También detalló cómo mantuvo contacto con Marco Antonio Solís. “Yo le mandé un número de las enfermeras que estaban adentro y se hablaba con mi papá antes de la intubación, le hablaba casi todos los días para saber cómo seguía; en eso quedó todo, él también anda ocupado por el regreso de Los Bukis”.

El hijo del líder de Los Yonic´s aún no sabe cómo es que se contagió su papá pues ya estaba vacunado. “Es algo que todavía no lo pueden descifrar, porque apenas acaban de sacar la vacuna, entonces, meterse en ese tipo de situaciones de los efectos secundarios o que te haga inmune al cien por ciento, son muchas situaciones”.

Jose Manuel Zamacona se había vacunado contra COVID en el mes de marzo (foto: facebook/Los Yonics Zamacona)

De acuerdo con el programa Todo Para La Mujer, los gastos hospitalarios generados en casi 40 días ascendían a más de un millón y medio de pesos, por lo que el hijo del cantante solicitó apoyo para poder cubrir la deuda; “El Buki” fue de las primeras personas que cooperaron pues fue el compadre de Zamacona. Pancho Barraza y la agrupación liderada por Lupe Esparza, Bronco, fueron otros grandes amigos que ayudaron con los gastos; el hijo de José Manuel reconoció el apoyo durante el funeral del baladista.

La familia del cantante dio a conocer a través de las redes sociales que el último adiós al cantante sería en el Centro de Convenciones de Acapulco; pidieron a los seguidores que si iban a asistir, siguieran las medidas sanitarias establecidas por la pandemia.

Hace algunos meses Zamacona compartió la triste noticia del fallecimiento de su hermano a causa de COVID-19 (Foto: Instagra,/@yonicsoficial)

En una conferencia de prensa, retomada de Televisa Espectáculos, el intérprete de Mi Enemigo El Amor anunció que las ganancias que se generen con el tema Lucharé Por Ti, en el cual participó Zamacona, serán destinadas a la familia del líder de Los Yonic’s. “Hicimos una idea de cuánto podría generar esta canción en determinado tiempo y ese dinero se te va a entregar en cheque en este momento [...] Sí te lo van a dar de manera personal. Esperemos que la canción sea un éxito así como lo fue tu padre en vida”.

También le deseó lo mejor a José Manuel Jr., pues sabe que seguirá el proyecto que dejó su padre. “Te damos la patadita de la buena suerte y bendición porque sabemos que vas a intentar seguir el legado de tu padre”, añadió Barraza.

Los Yonics asistieron a Plaza Galerías para develar las huellas de Bronce de la agrupación. (FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

Finalmente el hijo del vocalista de Los Yonic´s agradeció la ayuda. “Muchas gracias Pancho por este gesto de amor [...] De verdad es una bendición para la familia y muchas gracias por tu apoyo”.

