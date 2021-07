José Joel lanzó dura advertencia a su hermana Sarita Sosa: “Podría ir a la cárcel”

La pugna por la herencia universal del cantante continúa. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Han pasado semanas desde que el conflicto por la herencia de José José no tenía novedades. Sin embargo, un nuevo recurso legal interpuesto por Sarita Sosa deja en claro que la hija de El Príncipe de la canción haya terminado con cualquier disputa por volverse la única beneficiaria del legado del cantante.

Ello provocó la respuesta de José Joel, quien tiene pugna con su hermana desde la muerte del intérprete. Este aseguró en entrevista que Sarita podría ir a la cárcel por hacer omisión de la existencia de sus hermanos en uno de los reclamos legales más recientes que hizo.

De nueva cuenta aseguró que Sosa presentó documentación falsa y que sigue en una férrea lucha por el control de todo lo que alguna vez poseyó el José José. “Presentaron este documento completamente erróneo, apócrifo, donde Marcela y yo no existimos, es una situación muy delicada para la niña Sarita. Es un delito de cárcel el estar presentando documentación falsa”, dijo en entrevista con TV Azteca.

Venga La Alegría

“La niña Sarita pretende ser la administradora de todos los bienes monetarios de mi papá. Aclarando, apócrifamente, que ella es la única hija. Afirma que yo ni Marisol existimos”, agregó.

Sin embargo, lo que causó revuelo es que en el texto que presento Sosa ante autoridades de Estados Unidos, fue que se alcanza a leer, a la hora de enumerar a los hijos de José José, que sólo mencionan a Sara Sosa, desconociendo a Marysol y a José Joel como hijos del cantante.

De esta manera, ambas Saras buscan que se desconozca el testamento que escribió José José en 1988 en México y toda la herencia, incluida la propiedad en Estados Unidos. Ello para que los bienes sean dirigidos únicamente a ellas.

Ante ello, Anel Noreña, exesposa del intérprete de La nave del olvido, quien fue declarada en abril de este año como la heredera universal de la herencia del cantante, reaccionó de buena manera ante el escándalo.

La hija del cantante sigue su lucha legal en Estados Unidos.

“Entonces parece que las Saritas se fueron a coronar reinas únicas de la primavera y a decirle al juez lo que tiene que hacer”, dijo entre risas para una entrevista en el programa Ventaneando.

Anel Noreña, quien actualmente se presume que es la “heredera universal” de los bienes del cantante José José tras la lectura de su testamento hace algunas semanas, hizo frente a las acusaciones que señalan que el documento es inválido.

En entrevista con el programa de revista Sale el Sol, Anel aseguró que el abogado de Sara Sosa está equivocado y que mostró poco respeto por las leyes mexicanas. Además, reveló que no es su intención dejar desprotegida a la familia que José José formó en los Estados Unidos.

Anel afirmó que no dejará desamparada a Sara pese a a irregularidades en el caso. (Foto: Instagram de Anel Noreña)

“El testamento es uno y es universal. Yo creo que ellos no saben lo que quiere decir un testamento y ser la heredera universal, porque saben muy poco de México esas gentes. Lo único que te puedo decir es que el abogado que salió de allá fue muy grosero con las leyes de mi país y eso no se hace”, comenzó quien fue la esposa del cantante.

Anel remarcó que su intención no es llegar a los tribunales; aunque, en el caso que el equipo legal de Sara Sosa continúe en esa dirección, ella no pagará lo correspondiente a los abogados.

“Yo creo que aunque así es, no lo haría. Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’. O como ellas quieran, pero ellas van a tener que pagar a los abogados porque de mi parte es lo que es”.

SEGUIR LEYENDO: