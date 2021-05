“Fue muy fuerte”: la razón por la que Aislinn Derbez abandonó el rodaje “De viaje con los Derbez”

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

La segunda temporada de De viaje con los Derbez continúa llamando la atención y es que se han destapado algunos secretos de una de las familias más queridas dentro de la farándula mexicana, así conocimos más del simpático sentido del humor de José Eduardo, las dinámicas entre Eugenio y Alessandra, así como algunos quiebres en la vida de Aislinn.

Quizá fue la hija mayor del comediante mexicano quien más abierta se mostró ante su situación sentimental, y es que se dejó ver al menos en dos ocasiones de forma vulnerable: su divorcio de Mauricio Ochamann y su relación con su hija Kailani.

Tras el estreno de los siete capítulos de la serie de Amazon Prime Video se supo que Aislinn abandonó el rodaje de De viaje con los Derbez en el capítulo titulado “Here we go again” porque quiso reencontrarse con la pequeña de tres años.

“Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, confesó frente a su familia en medio del viaje que realizaron por distintos centros turísticos de Estados Unidos.

Este sentimiento motivó a Aislinn a abandonar las grabaciones en un punto de la temporada, por lo que convivió poco tiempo con su hermano Vadhir, quien no se integró desde el inicio al proyecto porque se contagio de COVID-19.

“Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani”, dijo la artista.

“Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, sentenció la joven madre.

Sus declaraciones resuenan a la distancia y en una conversación con el programa Despierta América confesó que separarse de su hija por poco más de dos semanas fue complicado, ya que nunca se habían alejado tanto tiempo.

“Nunca la había dejado de ver tanto tiempo, entonces fue la primera vez que me fui de viaje tanto tiempo sin ella y me pegó muy fuerte”, confesó.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

“En ese entonces era fuertísimo, fue muy fuerte para mí porque nunca la había dejado de ver tanto tiempo”, dijo ante el programa de Univisión.

Aclaró que su situación ha mejorado en coordinación de su ex pareja: “Ya ahora me he ido arreglando con Mau para que sean dos semanas tú y dos semanas yo, a veces y cosas así”.

Otro momento que vivió Aislinn Derbez dentro del reality familiar fue una cita romántica, la cual fue frustrada por las interrupciones de su hermano menor José Eduardo.

“Ustedes vieron el desastre, no tengo que contar nada porque fue un desastre. Mi intento de date nunca funcionó porque José Eduardo me arruinó mi date y de una forma muy particular, siendo súper imprudente, diciendo cosas espantosas y haciéndome quedar fatal con el hombre. Obviamente ese date no funcionó, nunca lo volví a ver y no sabemos nada más de él”, concluyó.

En la serie vimos que el encargado de acordar dicha cita fue José Eduardo Derbez, el hermano menor de la actriz, quien intercambió número de celular con Jeb. Ella estaba nerviosa pues llevaba un tiempo sin atreverse a conocer a alguien más: “Es la primera vez que tengo una cita después de tantos años”.

Por su parte el joven le llevó un arreglo floral para después pasear entre las montañas e incluso subir a un teleférico.

Fue el hijo de Eugenio el que avergonzó a Aislinn frente a su posible nuevo ligue, ya que aseguró que su hermana seguía casada con Ochmann e incluso la presionó para hablar sobre su hija Kailani.

“Yo no estoy casada. Estoy divorciada, lo siento. No sé porque está diciendo esto, qué vergüenza”, explicó la hija mayor del comediante mexicano.

Posteriormente José Eduardo explicó que la razón por la que había influido en dar esa información fue considerar importante el que su hermana fuera clara desde la primer salida.

