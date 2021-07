Quién era Odalis Santos, influencer fitness que murió por tratamiento contra sudoración excesiva

un punto fundamental en la carrera de Odalis fue su ascenso como influencer en redes sociales(Foto: Instagram@odalis_sm)

Este miércoles la influencer Odalis Santo Mena, quien practicaba halterofilia (fisicoculturismo), murió después de someterse a un tratamiento contra la sudoración excesiva en Guadalajara, Jalisco. Si no la conocías, a continuación te decimos todo lo que debes saber sobre esta famosa deportista de 23 años.

La joven de Autlán de Navarro, Jalisco, participó en competencias de fisicoconstructivismo y fue campeona Welness del Miss y Mr. Hércules 2019. También quedó en segundo lugar en Bikini Wellness Juvenil y 2do lugar en Bikini Wellness Novatas en 2020.

Además de las competencias, un punto fundamental en la carrera de Odalis fue su ascenso como influencer en redes sociales, el cual inició desde que comenzó a mostrar sus entrenamientos y progresos físicos.

Por tanto, si en 2018 una de sus publicaciones alcanzaba los 800 me gusta, para 2021, sus fotografías llegaban casi a los 10 mil.

Odalis Santos Mena ra una atleta emprendedora (Foto: Instagram@odalis_sm)

“Era una joven emprendedora, deportista y llena de sueños; hoy ha muerto, murió por negligencia en una clínica donde fue a un tratamiento para disminuir la sudoración en axilas. Odalis Santos Mena, era una deportista e influencer en Guadalajara, y hoy por la mañana acudió a la clínica SkinPiel, donde la habían contratado para promocionar un tratamiento para la reducción de sudoración que prometía ser fácil y seguro”, mencionó Chiapas sin censura.

Por otra parte, una ex profesora de la atleta, llamada Claudia respondió ante las críticas que surgieron tras la muerte de Odalis y destacó que era una mujer apasionada en lo que hacía y emprendedora.

“Odalis Santos Mena no era solo una influencer, era una atleta de alto rendimiento, tenía su propia marca de ropa e implementos deportivos, entiendo que no la conocieron y quizá por eso opinan cosas que no son ciertas sobre ella, juzgándola, criticándola, etc. Pero les invito a revisar su perfil ya sea en Instagram o facebook y se darán cuenta quien fue, es y será Odalis. Ella fue mi estudiante en preparatoria, soy testigo de lo dedicada, disciplinada y buena persona que era”, remarcó.

También recordó como era la joven en su época como alumna y ahondó en que siempre ponía su máximo empeño en todo lo que se proponía.

una profesora de la atleta, llamada Claudia respondió ante las críticas que surgieron tras la muerte de Odalis y destacó que era una mujer apasionada en lo que hacía y emprendedora(Foto: Instagram/@eduardonarezg)

“Ella se dormía en la clase de inglés porque lo suyo, lo suyo era el deporte… recuerdo en Asesorias como traías tu bolsita con tu comida licuada como si fuera hielito, porque no te podías saltar tu horario de comida. Segura estoy que en el cielo sigues triunfando campeona, yo así voy a recordarte mi Odalis, como una mujer dedicada, fuerte, grande y sonriente, que siempre daba su máximo esfuerzo; y con esa vocecita de niña que te caracterizaba”, sentenció la maestra.

Cabe mencionar que Odalis era alumna de primer semestre de la licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y recientemente había obtenido el primer lugar en el Wellness Fitness Juvenil en Mr. Jalisco Juvenil y Veteranos 2021.

¿Qué le pasó a Odalis?

Los familiares y seguidores de Odalis claman por justicia por la muerte de la influencer fit que falleció a los 23 años, pues aseguran que su deceso derivó de negligencia médica en la clínica Skin Piel Wellness Center, donde acudió a realizarse un procedimiento denominado “Mira Dry”.

Y es que Santos había promocionado una campaña publicitaria del establecimiento en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 91 mil followers, muchos de los cuales ahora levantan la voz para exigir justicia ante las autoridades de Jalisco por la deportista que les motivó para un estilo de vida más saludable.

Fue la empresa Skin Piel, que al ver la creciente popularidad de la deportista, la contrató en días pasados para someterla al procedimiento estético que le costó la vida; sin embargo, suena la versión de que el tratamiento fue realizado por personal del local no aptos, y no por médicos especializados.

uena la versión de que el tratamiento fue realizado por personal del local no aptos, y no por médicos especializados. (Foto: Instagram@odalis_sm)

Como parte del acuerdo publicitario, Odalis publicó en sus historias el proceso al que sería sometida en la clínica de belleza, en cuyos videos se puede ver a una empleada de la empresa explicándole a la deportista el tratamiento. La mujer aseguró que se realizaría de forma “segura y fácil”; y es ahora que sus seguidores han denunciado que la joven habría sido víctima de personal no capacitado.

Minutos después de ingresar a la clínica se avisó de su fallecimiento. Familiares detallaron que Odalis fue recibida por trabajadores de la clínica y la llevaron a un cuarto para desarrollar el tratamiento. Ahí, una persona que no es médico anestesiólogo, le colocó la anestesia y entró en paro. A Odalis no la trataron médicos, sino trabajadores.

