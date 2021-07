Nath Campos sobre su caso contra de Rix: “Denunciar no es un proceso fácil”

Nathalia Campos hizo su denuncia públicamente en un video para su canal de YouTube (Foto: Instagram/nathcampost)

A casi cinco meses desde la detención del youtuber Rix, Nath Campos habló sobre el avance de la denuncia que sostiene en su contra y confirmó que la resolución sigue en proceso, por lo que el acusado permanecerá en tras las rejas.

Fue el 25 de febrero de este año cuando el influencer Ricardo “N”, mejor conocido en redes sociales como “Rix”, fue arrestado por presuntos actos de violación en contra de Nathalia Campos. Desde ese momento hasta la fecha, el influencer de 30 años permanece privado de su libertad vinculado a proceso.

En una entrevista para Venga la Alegría, Nath Campos no quiso dar mayor detalle sobre el avance de su denuncia debido a que es una investigación abierta. Sin embargo, dejó en claro que se siente tranquila porque su agresor está siendo juzgado.

“Está en proceso, es algo que toma tiempo y que nunca se sabe exactamente cuánto, no puedo comentar mucho al respecto pero ahí vamos”, comentó.

La youtuber recordó el complicado proceso por el que tuvo que atravesar para poder comenzar a superar lo que le pasó y poder denunciar a quien se decía ser su amigo. Explicó que ella recurrió a su red de apoyo compuesta por familiares, amigos y seguidores, para poder salir adelante.

“Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido, lo hice cuando estaba preparada para hacerlo”, declaró.

Hasta el momento, el influencer sigue la investigación de la acusación en la cárcel Rix (Foto: Instagram@soyrix)

Además, aprovechó el espacio para hacer un llamado a todas las personas que juzgan a las víctimas por no denunciar a tiempo. Mencionó que acudir a la justicia legal es un proceso complicado porque cada persona lo vive de distinta manera.

La influencer de 26 años reconoció que para ella fue muy difícil todo lo que pasó desde la agresión sexual que vivió hasta el día en que se atrevió a alzar la voz. Dijo que primero tuvo que atravesar un proceso personal para después externarlo.

“A mí me costó mucho tiempo, muchos años, conozco a personas que de pronto no, lo hacen al día siguiente. Es algo de cada quien, de cada circunstancia y de cada situación (...) se tiene que respetar la decisión de cada quien de hablarlo cuando se puede”.

La modelo alzó la voz respecto a los mensajes de odio y acoso cibernético que le llegan por ser novia de Rix Foto: @annashpak / IG

Nathalia mencionó que todos los días trata de verle el lado positivo de la situación por medio de las personas que se le han acercado para pedirle apoyo, consejos o para contarle sus experiencias.

“Me ha acercado mucho a la realidad que se vive como mujer no sólo en este país, sino en el mundo. Muchas historias de muchas mujeres con ganas de hablar, de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas, esa es la parte positiva que me llevo de todo esto”, declaró.

En contraste, la novia de Rix denunció públicamente que desde el arresto de su pareja ha sido víctima de acoso cibernético en sus redes sociales por parte de internautas. Por medio de historias de Instagram, Anna Shpak compartió pruebas de los mensajes de odio que le llegan.

La novia de Rix denunció fuertes ataques en su contra y cuestionó la calidad moral de quienes la increpan (Foto: Captura de pantalla)

“Ojalá te violen, perra”, “No mames, estás bien pendeja,” se lee en una de las imágenes que compartió.

El caso de Nath Campos y Rix resurgió en los últimos días debido al arresto de YosStop, youtuber acusada de delitos de pornografía infantil cometidos en contra de Ainara Suárez. A principios de esta semana fue vinculada a proceso, por lo que también permanecerá privada de su libertad.

