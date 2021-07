Murió en Guadalajara la influencer fit Odalis Santos tras procedimiento estético

La muerte de la influencer y deportista Odalis Santos Mena está conmocionando a las redes, pues la joven promesa de la halterofilia perdió la vida en Guadalajara, Jalisco tras ser sometida a un proceso quirúrgico con el objetivo de limitar la duración de su piel como parte de una campaña publicitaria en redes sociales.

Los familiares y seguidores de Odalis claman por justicia por la muerte de la influencer fit que falleció a los 23 años, pues aseguran que su deceso derivó de negligencia médica en la clínica Skin Piel Wellness Center, donde acudió a realizarse un procedimiento denominado “Mira Dry”.

Y es que Santos había promocionado una campaña publicitaria del establecimiento en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 91 mil followers, muchos de los cuales ahora levantan la voz para exigir justicia ante las autoridades de Jalisco por la deportista que les motivó para un estilo de vida más saludable.

Fue la empresa Skin Piel, que al ver la creciente popularidad de la deportista, la contrató en días pasados para someterla al procedimiento estético que le costó la vida; sin embargo, suena la versión de que el tratamiento fue realizado por personal del local no aptos, y no por médicos especializados.

Como parte del acuerdo publicitario, Odalis publicó en sus historias el proceso al que sería sometida en la clínica de belleza, en cuyos videos se puede ver a una empleada de la empresa explicándole a la deportista el tratamiento. La mujer aseguró que se realizaría de forma “segura y fácil”; y es ahora que sus seguidores han denunciado que la joven habría sido víctima de personal no capacitado.

Minutos después de ingresar a la clínica se avisó de su fallecimiento. Familiares detallaron que Odalis fue recibida por trabajadores de la clínica y la llevaron a un cuarto para desarrollar el tratamiento. Ahí, una persona que no es médico anestesiólogo, le colocó la anestesia y entró en paro. A Odalis no la trataron médicos, sino trabajadores.

Así se lee en la denuncia compartida en su perfil: “Era una joven emprendedora, deportista y llena de sueños; hoy ha muerto, murió por negligencia en una clínica donde fue a un tratamiento para disminuir la sudoración en axilas. Odalis Santos Mena, era una deportista e influencer en Guadalajara, y hoy por la mañana acudió a la clínica SkinPiel, donde la habían contratado para promocionar un tratamiento para la reducción de sudoración que prometía ser fácil y seguro”.

La clínica en cuestión hasta hace unos días conservaba en su perfil las fotos de Odalis ingresando a sus instalaciones, en la ciudad de Guadalajara, pero ahora en cuanto se viralizó la muerte de la joven, la compañía borró todo rastro de su cuenta.

Por su parte, la organización Misses de México, donde participaba la joven deportista, comunicó que la familia de la joven ya inició un proceso legal ante la Fiscalía del estado de Jalisco:

“Por comunicado de familiares directos, se confirmó que no recibió una asistencia profesional durante su intervención. La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”.