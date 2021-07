El drama de Tere Salinas, la novia de Alejandro Camacho: fue diagnosticada con una enfermedad incurable

Tere Salinas y Alejandro Camacho

Tere Salinas, actriz de 47 años y novia del también actor, Alejandro Camacho, fue diagnosticada con una enfermedad incurable. Hace un año la estrella de “Muchachitas” había llamado la atención de los medios y el público en general cuando se le vio con la cabeza rapada y visitando constantemente el hospital.

Según una entrevista que le hizo TVNotas a una amiga de la pareja, en agosto de 2020, desde el 2018 la actriz comenzó a sentir malestares y a tener complicaciones de salud. A la pareja le preocupaba que pudiera tratarse de cáncer pues la madre de la actriz había desarrollado cáncer de mama.

“En julio de [2018] tuvo problemas con la vesícula y ésta le rasgó el páncreas; los pulmones se le llenaron de agua, fue algo muy dramático. Se sentía tan mal, que incluso se despidió de sus familiares, les dijo: ‘Si Dios quiere llevarme, yo acepto su voluntad’”.

La situación no mejoró pues después de estar casi un mes en terapia intensiva, Salinas se cayó y sufrió una triple fractura en la cadera que requirió permanecer dos meses en cama, usar silla de ruedas y bastón, y terapia de rehabilitación. Pero lo peor vendría a finales del año pasado cuando un dolor de abdomen la obligó a volver al hospital y esta vez se trataría de algo incurable.

Tere Salinas

Los médicos diagnosticaron a Salinas con hipertrigliceridemia familiar, una enfermedad crónica y hereditaria que “se transmite de padres a hijos y que causa un nivel de triglicéridos (un tipo de grasa) en la sangre de una persona más alto de lo normal”, según el sitio MedlinePlus.

En la misma entrevista, la amiga de Tere y Alejandro recalcó que los doctores desahuciaron a Salinas y advirtieron que “si no respondía bien al tratamiento que le darían, le podía dar pancreatitis e incluso cáncer, porque la hipertrigliceridemia lastima las vías biliares y su estado era muy débil”.

Según el mismo sitio médico el tratamiento implica “evitar el exceso de calorías y alimentos ricos en grasas saturadas y carbohidratos”, pero en caso de que eso no sea suficiente se puede recurrir a medicamentos como “el ácido nicotínico, el gemfibrozilo y el fenofibrato [...] que bajan los niveles de triglicéridos en personas con esta afección”.

Las personas afectadas por este trastorno pueden esperar “pancreatitis, arteriopatía coronaria” u otras complicaciones. En el caso de Tere, ella ha bajado de peso y ha perdido el cabello, lo que hizo pensar a familiares y amigos que tenía cáncer, pero en realidad se debe al fenofibrato, un medicamento que está tomando.

En una entrevista reciente, Tere Salinas reflexionó sobre su experiencia y dijo esto: ’'Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada de eso, se llama trigui glicemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida”. A pesar de todo ella dice” estoy viva, estoy muy feliz... Estoy muy, muy contenta”.

