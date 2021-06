YosStop arremetió contra YouTube: “Es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay”

YosStop vuelve a protagonizar una polémica tras atacar a Youtube

A meses del escándalo donde se acusó a YosStop por difundir pornografía infantil, la youtuber se ve embuelta de nueva cuenta en una polémica, ya que publicó un video de más de diez minutos donde arremetió contra Youtube, el cual abrió con la frase “es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay”.

Yoseline Hoffman aseguró que la empresa tiene restringido su canal principal, el que comparte con su novio, el músico Gerardo González B, y otro más dedicado a películas y series.

Debido a la restricción los canales no pueden ser monetizados, por lo que la youtuber asegura que lleva meses sin recibir dinero por sus videos.

Dentro de las declaraciones aseguró que sus canales cumplen con las normas y reglas necesarias para que su contenido sea monetizado dentro de la red social a la que ataca.

En el video asegura estar siendo violentada por la empresa Foto: Captura de Instagram @justyoss

YosStop se ha puesto en contacto con los trabajadores de la plataforma de videos. Mediante varios correos ha discutido con trabajadores de la empresa, quienes le han explicado que su caso será sujeto de revisión en noventa días después de la notificación por infringimiento de las reglas de la comunidad. Esta aclaración se llevará a cabo en agosto del año en curso.

Los correos recibidos por la mexicana tienen como firma el nombre Bruno, quien también es sujeto de los ataques. YosStop acusó a esta persona de extorsionador y delincuente por buscar afectarla de forma personal según su interpretación de los hechos.

Después de comunicarse por vía electrónica con los responsables de su caso, procedió a llamar por teléfono para intentar aclarar la situación. En el video se puede escuchar la petición por parte de quien está al otro lado de la línea para que la conversación permanezca confidencial y no se revele ningún detalle a externos.

A pesar de la advertencia, el audio de la llamada aparece en el video donde Yoseline argumenta en contra de YouTube.

La influencer Yoss Hoffman explicó su versión del escándalo en el que se involucró (Foto: YouTube)

Una vez que la conversación fue expuesta, la youtuber recibió otro correo donde se le amonestó por la situación que puede poner en riesgo a los empleados implicados en la negociación con la creadora de contenido.

Esta vez, la autora del correo lo firma sólo con el nombre Sarah, lo que despertó la furia de YosStop por la falta de apellidos en la rúbrica.

Al final, la joven aseguró que está integrando un equipo de abogados que la ayudarán a interponer una demanda en contra de la plataforma de videos en la que se alojan más de cinco mil de su autoría.

“Es importante que sepan que me han robado, me han amenazado y están violando mis derechos humanos, así que por favor creadores tengan mucho cuidado, porque si me lo están haciendo a mí, el siguiente eres tú, en cuando pueda platicarles todo, les prometo que lo voy a hacer”, comentó la youtuber en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Asegura que presentará una demanda en contra de la compañía Foto: Captura de Instagram @justyoss

En el mes de marzo se dio a conocer la denuncia que Ainara Suárez interpuso en su contra, quien la señaló por compartir ante sus millones de seguidores, imágenes donde se exponía la violación de la que la denunciante fue víctima.

Además, la youtuber emitió comentarios despectivos en contra de la joven que en ese momento aún no cumplía la mayoría de edad, lo cual, asegura le provocó daño psicológico.

Después de que se subiera el video, la perjudicada contactó a Yoseline por medio de mensaje, a lo que la creadora de contenido respondió bloqueándola.

El caso sigue en proceso y mientras se esperan resultados, numerosos usuarios de las redes sociales y youtubers apoyan a Ainara Suárez y esperan que se le haga justicia.

