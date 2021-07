Los lujosos zapatos de Vicente Fernández en medio de los rumores de ludopatía de su hijo

Vicente Fernández presumió un par de lujosos mocasines (@vicentefernandezjr)

Luego de que hace casi una semana la revista TV Notas aseguró que Vicente Fernández Jr. había sido internado en una clínica de rehabilitación para tratar problemáticas de conducta relacionada con la adicción a sustancias, alcohol y a las apuestas, ludopatía, el intérprete salió a negar la versión.

“No soy drogadicto ni alcohólico. Todo es una mentira. Tajante y categóricamente digo que no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy ludópata, no juego ni canicas”, expresó.

Pese a su contundente declaración, Vicente Jr. admitió ser él quien aparece en las fotografías difundidas, sin embargo no dio más información de en dónde fue captado y aseguró que la publicación las sacó de contexto.

El Día del padre, Vicente Jr. apareció en un par de fotografías al lado de sus hijos (Foto: Instagram/@chicapicosa2)

Según la publicación, el descendiente del “charro de Huentitán” había sido internado en un lugar ubicado en un poblado lejano en el estado de San Luis Potosí para tratar su presunto problema de apuestas, y es que según se aseguró, “Junior” tomaba el dinero de su padre para apostarlo en juegos de azar.

TV Notas mencionó que la novia del cantante, la influencer de moda y estilo Mariana González presuntamente “le exige caprichos y regalos costosos”, razón por la cual el ex esposo de la periodista Mara Patricia Castañeda habría sucumbido a la tentación de obtener “dinero fácil” apostando cantidades monetarias sustraídas de las cuentas familiares de la dinastía Fernández.

Y aunque el también pre candidato a diputado por Jalisco, quien abandonó su campaña electoral para desaparecer misteriosamente- negó todas las acusaciones de la publicación, lo cierto es que no ha despejado la duda sobre dónde estuvo todas estas semanas.

"El charro" es un acaudalado hombre de negocios (Foto: @_vicentefdez / IG)

Al respecto, ahora es su padre, el no menos controversial Vicente Fernández, quien genera polémica y da de qué hablar en relación a su nutrida fortuna y su vida de lujos. Y es que en una reciente fotografía donde aparece con el boxeador Saúl Canelo Álvarez, al charro se le asoman unos lujosos zapatos que no pasaron inadvertidos.

Llamó la atención que el cantante de 81 años luce indumentaria de lujo, pues en la publicación donde se le ve con ropa cómoda en tonos oscuros, también destacan los exclusivos zapatos Louis Vuitton que el intérprete de Estos celos “presumió” en su encuentro con el pugilista.

Según la información disponible de la prestigiosa boutique italiana, el calzado que lleva el charro mexicano ostenta un valor de 790 euros, es decir, unos 20 mil pesos mexicanos. Y es que es sabido que el también actor puede acceder a estos artículos de lujo gracias a la fortuna que posee pues es dueño de diversas propiedades y empresa.

Fue a finales de mayo cuando ambas figuras se encontraron (Foto: Instagram/@caneloalvarez)

Su famoso rancho “Los tres potrillos”, donde habita con su esposa Cuquita, cuenta con un centro de espectáculos llamado Arena VFG, recinto con un aforo de alrededor de 10 mil personas. Además, el emblemático artista de regional mexicano es propietario de una empresa de taxis aéreos, la cual opera junto a su hijo Alejandro El potrillo Fernández, llamada “El caminante”.

“Don Chente”, quien hace unos meses estuvo involucrado en un escándalo en el que distintas jovencitas denunciaron haber sido víctimas de tocamientos indebidos tras acudir a ver al artista en plan fanáticas, también es inversionista de la compañía musical Stars Productions, que se aboca al apoyo y lanzamiento de artistas de música vernácula.

El cantante se ha mantenido en bajo perfil tras el escándalo mediático que protagonizó hace un par de meses (Foto: Cuartoscuro)

Vicente también genera ingresos provenientes de la siembra de algunos cultivos del estado de Jalisco, además de que en sus tierras, el ranchero cuenta con criaderos de caballos donde comercializa, cría y procura a los equinos “pura sangre” para su incursión en competencias y jaripeos.

A través de su trayectoria musical, el artista también participó en diversas películas, de las cuales aún continúa recibiendo regalías.

