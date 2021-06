La misteriosa reaparición de Vicente Fernández Jr.: anunció colaboración y después borró el rastro

El paradero de Vicente Fernández Jr. continúa siendo un misterio. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El paradero de Vicente Fernández Jr. continúa siendo un misterio. El cantante está ausente de la escena pública desde hace meses y ni la culminación de su campaña política lo hizo reaparecer para aclarar su situación, lo que sí ocurrió, fue el anuncio de una colaboración con la nieta de Pedro Infante, aunque después fue eliminada de todos las redes sociales.

Desde hace semanas fue evidente la desaparición del hijo mayor de Vicente Fernández, pero ante la falta de explicaciones por parte de su familia cercana, comenzaron a circular diversas versiones de su situación: así se dijo que estaría internado en una clínica de rehabilitación y que huyó del país para no cubrir las deudas que tiene por unos terrenos.

Se pensó que la semana pasada estaría presente en el cierre de su campaña política a una diputación local con el Partido Encuentro Solidario (PES) en el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá, pero no llegó a la cita en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y el cantante José Joel avivó la polémica por la ausencia de su colega.

“Lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó, no sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que les quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, declaró ante los medios de comunicación.

(Foto: Instagram / Chisme no Like)

Frente a esta polémica, desde la cuenta de Instagram de Vicente Fernández se publicó una imagen para promocionar una colaboración musical con la nieta de Pedro Infante, de nombre Lupita, pero horas más tarde fue eliminada de las redes sociales sin dejar más explicaciones sobre el tema musical o las razones de la desaparición.

En la imagen, también compartida por la cantante de regional mexicano, aparece la fotografía de ambos intérpretes y el título del tema grabado: Se me va la voz.

Si bien, ambos cantantes compartieron este nuevo logro musical, horas más tarde lo borraron sin dar más detalles sobre la colaboración o la ausencia de la misma, aunque las pruebas de ésta fueron rescatadas por el programa Chisme no like.

Otra que prefirió alargar su silencio fue Mariana González, “La Kardashian mexicana”, quien descartó hablar de su novio y sí de lo poco que sabe sobre los resultados de la elección por una diputación en la que participó.

“Me preguntan de Vicente y de Vicente no voy a contestar nada, así que no se molesten en estarme preguntando nada de Vicente”, dijo desde su cuenta de Instagram.

La novia de Vicente Fernández Jr. estaría vendiendo una casa para ayudar a su pareja (Foto: Instagram / @vcientefrjr9)

De la posición política que busca ocupar dijo: “Hubo muhas anomalías en las que se están haciendo conteo de votos de nuevo e igual yo iba por la vía plurinominal también, así que estamos esperando todos esos conteos”.

La también empresaria es la única que se ha mostrado más transparente sobre el paradero de su aún pareja y aunque hermética, se ha encargado de olvidar los escándalos.

“La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, comentó hace unas semanas a través de sus redes sociales.

En una conversación con el periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, mencionó que el también cantante salió del país por cuestiones familiares y no un problema de adicciones como se ha dicho desde que desapareció del ojo público.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Además ha compartido varias fotografías para recordar el romance que ha protagonizado con Vicente Fernández Jr.

