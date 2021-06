“Tuvo roces con alguien”: José Joel reveló por qué Vicente Fernández Jr. faltó a su cierre de campaña

MEX3673. GUADALAJARA (MÉXICO), 22/01/2021.- Vicente Fernández Jr saluda hoy durante una rueda de prensa (EFE)

En el contexto de la cierre de campañas electorales, en los comicios más grandes en la historia de México, José Joel, quien va por diputación local, rompió el silencio sobre la desaparición del ranchero Vicente Fernández Jr.

El candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) aseguró en entrevista con Despierta América que una amenaza a la integridad del hijo de “El Chente”, lo ha hecho desaparecer de los reflectores desde que se registró su inactividad el 12 de abril.

De acuerdo con el hijo del Príncipe de la canción, lo último que supo el partido conservador fue que Fernández “tuvo roces con alguien que le quería hacer daño”.

“No se nada, me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó, no sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que les quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, dijo el hijo del afamado cantante.

José Joel busca diputación local por el PES (Foto: Instagram / @josejoelsosaoficial)

Por otra parte, hay quienes especulan que Vicente junior podría estar en una clínica de rehabilitación como comunicó Chisme No Like. El también candidato a diputado por el PES en Guadalajara, Jalisco, también podría haber dejado el país por un supuesto conflicto con autoridades, según informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

Durante una transmisión del matutino Sale el Sol, la comunicadora reveló que una amistad cercana al hijo de Vicente Fernández le confesó que el cantante tiene presuntos problemas con la Secretaría Marina (SEMAR) por falta de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta.

“Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, especuló la periodista.

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia, Mariana González, al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

(Foto: Instagram de Vicente Fernández Jr.)

En tanto, Encuentro Solidario culminó ayer sus actos proselitistas y durante su último evento en la Ciudad de México, se esperaba que Vicente formara parte del evento de clausura. Nunca llegó y su ausencia fue notoria en redes sociales.

José Joel explicó que a diferencia de otros candidatos en otros partidos, el PES no ha tenido mayores problemas y al momento no se han involucrado en problemas con grupos criminales ni amenazas de muerte.

“Estamos preparándonos para este seis de junio, la situación está muy pesada pero nos hemos defendido bien en cuanto a los ataques, como decirlo, los ataques personales, sabemos que hay una persecución por todos lados pero a nosotros nos ha ido bastante bien”, aseguró a Despierta América el artista.

Detalló que personalmente no ha sido amedrentado, ni ha recibido ataques salvo los que son a su imagen. “Yo de manera individual no tengo ningún problema. Yo que he trabajado tanto, tengo amigos de la comunidad. Nos están apoyando. Mientras nos llevemos bien, nos seguiremos acomodando”, expresó sobre su experiencia y las aspiraciones del partido.

En otro tema, dijo que, tras concluir los pleitos legales en la familia que colocaban a Sarita Sosa como una privilegiada de la familia, y que culminaron con Anel Noreña como la albacea universal de José José, no han tenido contacto con la joven. “De Sarita pues no nos hemos hablado, ya le cayó o que le cayó y esa es la realidad. De manera legal seguimos procediendo y cuando nos topemos con ella créanme que se enteraran”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: