La condición de Aurora Valle para regresar a Ventaneando

Foto: Televisa/Twitter @PRODU

Aurora Valle participó en el programa Ventaneando por más de 10 años, pero por una diferencia con Pati Chapoy, la conductora decidió dejar el programa. Después de 15 años de abandonar el proyecto, la presentadora reveló la condición con la que volvería a trabajar junto a sus excompañeros.

En una entrevista con el periodista Alejandro Zúñiga, Aurora confesó que sí podría regresar al programa que la llevó al éxito, pero eso dependía de la propuesta económica.

“¿De cuántos números es el cheque? Me acordé, hay una tenista, Steffi Graf, en un torneo le gritó alguien del público: ‘Steff cásate conmigo’. Ella a punto de sacar, en un partido importantísimo, ella contestó: ‘¿cuánto dinero tienes?’ y rompió el hielo”, dijo en la entrevista compartida en YouTube.

Aurora Valle estrenará la tercera parte de su programa "Confesiones" (Foto: Instagram@auroravallel)

Valle aseguró que ella no es una persona que cargue con el pasado. “podré tener muchísimos defectos en mi vida, pero una de mis virtudes es saber dejar el pasado en el pasado, allá está, allá se quedó, no son nada buenos ¿verdad?”.

La presentadora del programa Confesiones aseguró que su periodo en Azteca y su cambio a Televisa le permitió ganar amigos en ambas televisoras.

“Llegué a Televisa y ahora tengo los amigos de Azteca y los amigos de Televisa. Hay quienes no tienen esa oportunidad, se quedan con los amigos de una sola parte. Yo tuve esta oportunidad de llegar a Televisa, conocer gente nueva, hacer nuevos programas pero sigo manteniendo mi amor por Pedrito Sola, mis grandes amigos están allá, no pasa nada, pero hay que saber dejar eso atrás, no cargo rencores y siempre permanecerá en mi lo positivo de cada situación, tanto lo bueno que viví en todos mis trabajos anteriores [...] Porque ese es el resultado de donde estoy ahorita haciendo lo que me gusta”.

Aurora Valle participó en "La oreja" el programa que buscaba competir contra "Ventaneando" (Foto: Instagram@auroravallel)

Con estas declaraciones, Aurora afirmó que los problemas que tuvo con Pati Chapoy los pudo resolver en privado. “Ya nos habíamos visto, lo que pasa es que tampoco lo publicitamos, ya había hablado por teléfono con ella, me habló personalmente para Ventaneando y yo la verdad dije: ´no tengo ningún problema, cero, nulo, ya pasó, eran otras épocas, yo no soy la misma de aquél entonces´. Mi hija estaba chiquita ahora es adulta, todos vamos cambiando pero si no tienes la capacidad de dejar el pasado en el pasado entonces tu futuro estará muy complicado”, aseguró Aurora.

Pati Chapoy logró reunir a diversos conductores que han participado en los 25 años de emisión de "Ventaneando" (foto: Tv Azteca/Ventaneando)

“Boris” confirmó que sí podría volver al programa, e insistió en que el dinero es un factor importante, pues incluso utilizó una frase mexicana. “Ya te dije, dependiendo el sapo, es la pedrada [...] Nunca he dicho que no a nada, porque uno nunca sabe qué va a pasar, si tu me preguntas ¿volverías a Ventaneando? Sí [...] Yo me quedo con lo mejor, no tengo ningún problema. En todos los trabajos nunca me he ido mal de una empresa. De Azteca no me fui mal, me fui porque me tenía que ir, porque me llegó una buena oferta [...] Voy ligera, lo que ves es lo que soy, no tengo una actitud aquí y otra allá; soy quien soy y no cargo nada en mi espalda, yo voy muy ligerita a todas partes.

Pedro Sola dijo que era importante que las figuras públicas pudieran asistir como invitados a cualquier televisora (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

En la misma entrevista, Aurora Valle reveló cómo pudo tener una entrevista con Pedro Sola para su programa, pues no pisó las instalaciones de la televisora rival, pero sí fue parte de la programación a través de una reunión virtual. “Esta invitación yo se la había hecho a Pedrito, pero coincidió con que yo fui al aniversario de Ventaneando, entonces yo le pedí permiso a Televisa y le pedí permiso a Pati, para que él estuviera tranquilo. Sí hubo permiso de las dos empresas”, detalló.

