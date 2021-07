Novio de YosStop denunció que circula información falsa

El músico al fin se pronunció en torno a la situación legal de su novia (Foto: Instagram/@gobg29)

Luego de la aprehensión de la famosa influencer Yoselinne “N”, conocida como YosStop el pasado 29 de junio y tras su ingreso al penal de Santa Martha Acatitla, la opinión pública se ha conmocionado, pues mientras muchos aplauden su detención, sus más fieles seguidores incluso han firmado una petición que ya cuenta con más de 50 mil firmas, para solicitar su liberación ante las autoridades.

Ahora, 24 horas después de haber colgado un video en el canal JustYos, expresando su apoyo a la creadora de contenido de 30 años, su novio, Gerardo González, empleó su cuenta personal de Instagram para, a través de las efímeras historias, pedir al público que “cuestionen toda la información”. Así se lee en las instastories de @gobg29:

“¡Gracias por su apoyo! Recuerden que hay mucha información falsa circulando. ¡Se vale!... pero convierten la información en entretenimiento redituable para ellos. ¡Cuestionen toda la información!”

Gerardo acusó que la información se ha convertido en "entretenimiento redituable" (FOTO: Instagram/@justyoss)

Este comentario ha causado revuelo, pues incluso se ha especulado que sería la misma Yoselinne, desde el interior del penal, quien habría “ordenado” publicar dicho mensaje. Es que aunque los internos de cualquier institución penitenciaria presuntamente no tienen acceso a telefonía móvil, algunos aseguran que esta situación es posible “pasar por alto”, tal sería el caso de la popular youtuber.

Y es que este domingo 4 de julio, el músico y también vlogger difundió un video desde el perfil oficial de YosStop, donde se pronuncia por primera vez acerca del caso que aqueja su famosa novia, con quien sostiene una relación de ocho años, y agradece las muestras de apoyo a los más de 7 millones de seguidores:

Antes que nada, yo quiero agradecerles a ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía hacia todo lo que está sucediendo. Sé que ha habido muchas dudas al respecto porque ha habido mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan algo que nada que ver”, comenzó en el audiovisual con duración aproximada de un minuto.

Gerardo aseguró que Yoselinne no conoce a los agresores de Ainara (Foto: Captura de pantalla)

Acto seguido, el músico instó a los medios de comunicación a informar sobre el caso de la youtuber con veracidad y opinó que han sido responsables de la desinformación sobre su pareja y las razones por las que al momento se encuentra privada de su libertad.

Además, González remarcó que su pareja no almacenó ni distribuyó pornografía infantil, sino que se encuentra detenida por “terminología”: “Ustedes pueden difundir lo que quieran, porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión”.

La pareja de la creadora de contenido ahondó en lo que se considera será la defensa de la mujer de 30 años y argumentó que Yoselinne “N” únicamente se limitó a comentar sobre un contenido que ya era viral al momento que grabó el video por el que se le acusa.

“Es más, Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne obviamente no estaba presente el día que se grabaron ese video. Yoselinne no tiene nada que ver (...) es completamente ajena, ella solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”.

Juntos tienen un canal de Youtube donde comparten historias de pareja (FOTO: Instagram/@justyoss)

“Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”, continuó González, quien además aseguró que no puede compartir detalles sobre el proceso que enfrenta su pareja para no “entorpecerlo!.

“Y me encantaría darles todos los detalles del porqué esta acusación es tan incongruente. Pero por respeto al proceso que se está llevando a cabo, no puedo”, finalizó, no sin antes reiterar el agradecimiento que siente hacia las personas que han apoyado a la youtuber.

