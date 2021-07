Silvia Pinal seguirá internada aun contra su voluntad: “este cochino hospital”

Foto: Instagram/@takebtake

Después de que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, no quiso dar más detalles del estado de salud de su mamá, pues sólo mencionó que se encontraba bien y no pasaba por nada grave, Sylvia Pasquel compartió la razón por la que Silvia Pinal sigue en el hospital.

Televisa espectáculos reveló que la última Diva del cine mexicano seguirá internada hasta que los doctores lo indiquen. Pinal fue a la clínica por la baja presión que presentó, pero después de que se realizó diversos estudios, los médicos encontraron que la actriz tenía una infección en las vías urinarias.

También se está tratando la tos que presentó después de haber utilizado oxígeno. “Les comento que mi mami no saldrá todavía del hospital. Al parecer, el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además, le encontraron una pequeña infección urinaria y le van a tratar las dos cosas”, aseguró Sylvia.

Sylvia Pasquel ofreció detalles sobre la salud de Silvia Pinal (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Pasquel compartió que, a pesar de que los resultados de los estudios fueron buenos, se mantendrá hospitalizada hasta que se encuentre mejor de salud y puntualizó en que no hay nada preocupante o alarmante.

En un programa de entretenimiento, los conductores confesaron que Silvia no se sentía cómoda estando en un hospital pues no le gusta ir a ese tipo de lugares. Pinal se molestó con sus hijos Enrique y Alejandra por internarla. “Se arrancó el suero y todo. No quería estar ahí, pero tenían que checarla”, contó Joanna Vega-Biestro.

La periodista Maxine Woodside, una gran amiga de la primera actriz, tuvo oportunidad de hablar con ella. Silvia Pinal sólo espera el momento de salir de la clínica, pero está consciente de que podrá hacerlo sólo con la autorización médica.

Silvia Pinal ha ganado varios premios Ariel, entre ellos uno como actriz en su participación en "Locura pasional" (Foto: Instagram/@silviapinalmx)

“Estoy bien, ya quiero salir de este cochino hospital. No me gusta estar aquí encerrada, pero ya sabes dicen que tengo que estar aquí”, comentó.

Sylvia Pasquel también ha sido la encargada de desmentir los rumores que se crean alrededor de su madre, pues en las redes se difundió que Silvia había fallecido. “Esto es una gran mentira. Mi mami está bien, está perfectamente bien de salud. Al medio día hablé con ella y estaba dispuesta a hacer su terapia, acababa de desayunar y en este momento está disfrutando de sus bisnietas y su nieta”, comentó a través de un video que compartió en Instagram.

Eric del castillo también estuvo internado en la misma clínica que la actriz de la película Viridiana, el actor sufrió una caída en la casa de su hija Verónica, después de las valoraciones médicas, fue dado de alta y pudo interactuar con su compañera.

Silvia Pinal y Eric del Castillo (Fotos: Archivo / La Voz de durango)

El actor comentó que pudo ver a la Diva del cine mexicano, su encuentro fue breve, pero conoció su estado de salud. “Muy tranquilita, estuvimos platicando un ratito y yo sé que cuando uno está malito lo que menos quiere es tener visitas. Estuve ahí como 10 minutitos”, reveló Eric después de dejar la clínica.

Fue el día miércoles 30 de junio cuando se confirmó el ingreso de Del Castillo. Los doctores dijeron que el actor, con algunas dificultades pudo avanzar. Su hija Verónica y su esposa Doña Kate estaban a su lado ayudándolo. Eric habló sobre su condición de salud y comentó que su accidente ocurrió porque no se percató de un escalón en el domicilio de su hija Verónica. “Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí”, confesó.

Además, mostró la herida de su frente y su brazo enyesado. “No fue quebrada, fue una fricción de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó.

