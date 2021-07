Luis Miguel sufrió una caída y terminó en el hospital

Foto: Instagram/@lmxlm

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Luis Miguel se encontraba en Acapulco, pues había visitado a su amigo Miguel Alemán y surgió el rumor de que en este estado había sufrido una caída que le provocó una fractura en el hombro, por lo que fue hospitalizado en la clínica “Aqua”, pero no fue internado en este nosocomio de acuerdo con el periodista Raúl de Molina .

El reportero señaló que “El Sol” estuvo en la bahía, pero volvió hace unos días a Los Ángeles, fue en esta ciudad donde sufrió el accidente que lo llevó al hospital. De Molina reveló que Luis Miguel acudió a una clínica de Santa Mónica. “Luis Miguel se fue a Los Ángeles, ahí se cayó y se lesionó el hombro. Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital de Santa Mónica”. Después de su revisión, el intérprete de Tengo todo excepto a ti fue dado de alta y supuestamente su recuperación la está haciendo en un hotel de Beverly Hills.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows (Foto: @lmxlm)

“Está hospedado en un hotel de Los Ángeles, en Beverly Hills, donde van muchísimas celebridades y sobre todo presidentes. Ahí está hospedado Luis Miguel y ahí se está recuperando” mencionó en el programa de entretenimiento.

Raúl también confirmó que la caída sucedió el domingo 27 de mayo y la recuperación del cantante ha sido muy favorable, ya que aseguró que LuisMi ha recogido sus medicamentos por su cuenta.

“Esto pasó el domingo. No sabemos con exactitud los detalles de cómo fue que se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital. (Ahora se encuentra en un hotel) y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie, incluso él mismo se acercó a una farmacia en la que recogió todos los medicamentos que le mandaron en el hospital y se fue ahí para recuperarse”.

Luis Miguel ha tenido diversos problemas con su familia y amigos por su bioserie (Foto: Instagram/@lmxlm)

La revista Tv Notas aseguró que el cantante estaba en Acapulco desde hace meses, y se encontraba superando una crisis emocional por cuatro motivos: el bajo rating de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, los conflictos con su primogénita, su ruptura sentimental y el temor a un contagio.

“Está viviendo una crisis emocional tan fuerte que nadie se la imagina; primero, porque la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista y luego lo demás”, destacó la publicación.

Luis Miguel se encuentra resguardado en un lujoso hotel, por el que sólo se permite transitar por el bar, ya que tiene temor a contagiarse de coronavirus. En este sentido sólo convive con su personal de seguridad y una joven que lo visita ocasionalmente.

Luis Miguel en concierto con el productor y guitarrista Kiko Cibrián (Foto: kikocibrian / Instagram)

“Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”.

La revista también mencionó que su reciente ruptura con Mollie Gould lo afectó demasiado. “Más bien lo de Mollie Gould fue lo que más le pegó en el ego, porque llevaban tres años de relación y lo dejó por un hombre 10 años más joven que él, así que también se está refugiando de eso, del qué dirán. Pero lo que más lo ha mantenido apartado de todo es su temor a enfermar de COVID”, reveló.

El miedo de Luis Miguel por enfermarse de coronavirus es excesivo, pues de acuerdo con la entrevista, el cantante cree que podría afectarle los pulmones y dejaría de cantar: “Desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la COVID, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”.

SEGUIR LEYENDO: